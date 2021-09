Kim Kardashian West y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Kim Kardashian West (@kimkardashian) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 14.713.470 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares son:





Kylie baby 24 karat gold birthday today!!! @kyliejenner you really have a heart of gold and a soul of platinum! I am so proud to be your sister. You always stay so true to yourself always and it’s so admirable to watch you grow up being the best mom. Celebrating you today and always. I love you





250 Million followers on IG. I love you guys! 😍🥰. I wanted to post this pic because if I could get 250 million kisses from our babies my life would be complete





DONDA





BALENCIAGA HAUTE COUTURE





Bedtime with my boys

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.