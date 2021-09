HWR dice que "la democracia en El Salvador está al borde del abismo"

Fotografía de archivo tomada en enero de 2020 en la que se registró al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

San Salvador, 4 sep (EFE).- El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo este sábado que "la democracia en El Salvador está al borde del abismo" después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avalara la posibilidad de la reelección presidencial de Nayib Bukele.

"La Sala de lo Constitucional de El Salvador -que Bukele coptó en mayo de este año- acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección, publicó Vivanco en Twitter.

Añadió que, a su juicio, es "el mismo libreto que usaron Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras)" para reelegirse.

Agregó que "muchos venimos alertando hace más de un año sobre los riesgos para el Estado de derecho en El Salvador" y lamentó que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, "descartó estas alertas" y etiquetó a quienes las emitían de ser "voces recurrentemente histéricas".

Compartió un video con las declaraciones de Almagro de 2020 y agregó que "ahora es tarde".

La noche del viernes, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nombrados el 1 de mayo, revirtieron un fallo de 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata.

En la resolución, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir "que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión".

La decisión judicial abre la vía para que el presidente Nayib Bukele pueda buscar la reelección en 2024, pues con la interpretación que se le dio en 2014 al numeral 1 del artículo 152 de la Constitución debía esperar hasta 2034.

A juicio de los magistrados, la interpretación de 2014 es "errónea" y apuntaron que la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.

Además de HWR, se pronunciaron diversos abogados salvadoreños y el congresista estadounidense Albio Sires.

"Estoy sumamente preocupado por la interpretación de la sala de lo constitucional en El Salvador que permite la reelección, aunque sea prohibido por la Constitución", publicó Sires en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, indicó que observan a El Salvador para "denunciar prácticas violatorias" de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.

"En el mundo nos enfrentamos a Gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar DDHH. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción", publicó Guevara-Rosas en Twitter.

Añadió que en Amnistía Internacional "tenemos ojos en El Salvador para denunciar las prácticas violatorias de DDHH del Gobierno de Nayib Bukele".

El mandatario, que ganó las elecciones presidenciales de 2019 en primera vuelta y con una amplía ventaja, no ha dicho si buscará la reelección, posibilidad que sus funcionaros y diputados oficialistas aplauden y alientan en las redes sociales.