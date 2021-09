Hamilton: Lo di absolutamente todo, pero Max (Verstappen) mereció la 'pole'

EFE/EPA/VINCENT JANNINK

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del año, declaró en Zandvoort que lo dio "absolutamente todo", pero que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancará primero, "mereció la 'pole' ".

"Ha estado muy apretado. Lo di absolutamente todo, pero Max (Verstappen) hizo un trabajo fantástico y mereció la 'pole' ", comentó Hamilton, que lidera el Mundial con 202,5 puntos, tres más que la joven estrella neerlandesa.

"He estado tratando de ponerme al día después de perderme la mayor parte de la sesión de ayer, así que eso motivo que fuese un día un poco más difícil para mí", explicó Sir Lewis, que el año pasado igualó los hasta entonces inéditos siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher.

"No obstante, el coche se notaba bien, en una pista en la que ha sido increíble disputar una calificación", explicó el astro inglés, que detenta asimismo los récords históricos de victorias (99) y 'poles' (101) en Fórmula Uno.

"Quiero darles las gracias a los aficionados holandeses, me encanta venir a este país y realmente agradezco la bienvenida que me han dado", apuntó.

"No habíamos visto una multitud como ésta en bastante tiempo, así que espero poder ofrecerles un buen espectáculo mañana", indicó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage.

"Va a ser difícil, porque es una pista en la que es muy complicado adelantar, pero la estrategia jugará un papel importante", advirtió Hamilton.

"Tenemos dos coches en la parte delantera (su compañero finlandés Valtteri Bottas saldrá tercero), así que ambos lo daremos todo en una pista en la que es fantástico correr", comentó el líder del Mundial este sábado en Zandvoort.