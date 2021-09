Galíndez espera a un Chile más ofensivo que Paraguay

Fotografía de archivo de Hernán Galindez arquero de Ecuador, el 3 de agosto de 2021. EFE/Alberto Valdés

Guayaquil (Ecuador), 3 sep (EFE).- El portero de la selección de Ecuador Hernán Galíndez aseguró este viernes que Chile será mucho más ofensivo el próximo domingo que Paraguay, al que la Tri venció por 2-0 el pasado jueves por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Por como se dieron los resultados y por las declaración del técnico de Chile, da a entender que van a salir con la necesidad un poco más que con la que vino Paraguay. Chile necesita sumar sí o sí, por lo que propondrán un partido más ofensivo", dijo Galíndez a través de una rueda de prensa virtual.

El portero nacido en Argentina, pero naturalizado ecuatoriano dijo que "la necesidad de los chilenos, no deberá hacernos cambiar nuestro estilo de juego, de lo que nosotros plantearemos, aunque me parece que Chile va a ser un rival durísimo, como lo han sido todos hasta ahora".

"Tenemos un gran plantel para afrontar cualquier partido que se nos ponga enfrente, desde mi punto de vista, entiendo que Chile vendrá a proponer, ser más ofensivo, por lo que eso puede determinar que tengamos más espacios y ojalá podamos utilizarlo a nuestro favor para que los tres puntos se queden en Ecuador", expresó.

El portero de la Universidad Católica de Quito dijo que resultará fundamental no depender de nadie durante lo que resta de las eliminatorias, pues el hecho de estar tercero, detrás de Argentina y con un gran gol diferencia es importantísimo.

"La fecha que viene va a ser muy importante, pero habrá que ir partido a partido, tratando de realizar lo que nuestro equipo tiene que hacer", indicó.

Galíndez aseguró que contra Paraguay quedó demostrada la unión de todo el equipo, de los que actuaron, los que se quedaron en el banco y de los que entraron, "eso se reflejó en la celebración de cada gol, por lo que habrá que seguir apoyándose de esa unión y alegría que irradia el equipo".

Tras la victoria contra Paraguay, quedó en duda la inclusión frente a Chile del centrocampista Fernando Gaibor, debido a una lesión, mientras el equipo recuperará al defensa Piero Hincapié y al volante Moisés Caicedo, que cumplieron un partido de suspensión.

Ecuador acumuló 12 puntos en los siete partidos que disputó y Chile es séptimo con 6 unidades.