Fútbol/Selección.- Previa del España - Georgia

España, sin margen de error ante Georgia



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol busca este domingo en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz (20.45 horas/La 1) ante Georgia, colista del Grupo B de clasificación para el Mundial de Catar 2022, reconducir el rumbo tras su tropiezo del jueves en Suecia, todo en un duelo en el que los de Luis Enrique necesitarán mejorar en las dos áreas para apurar sus opciones de evitar la repesca.



El tempranero gol de Carlos Soler a los cinco minutos permitía a 'la Roja' adelantarse en el Friends Arena de Solna, pero Alexander Isak, solo unos minutos más tarde, y Viktor Claesson, en el 57, conseguían darle la vuelta al choque y arrebatarle el primer puesto del Grupo B.



Con ello, el combinado escandinavo atesora momentáneamente la única plaza de acceso directo a la cita mundialista gracias a sus 9 puntos, dos más que los españoles y todo a pesar de contar con un partido menos (3). La derrota aboca a los de Luis Enrique a no fallar en los cuatro encuentros restantes y a esperar un tropiezo de los de Janne Andersson para evitar la repesca, más complicada que nunca.



"No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, pero sí depende de nosotros estar en el próximo Mundial, con la repesca asegurada. Si miramos la trayectoria de la selección en las últimas Liga de Naciones y Eurocopa, España e Italia son las únicas selecciones que han estado entre las cuatro mejores. De los últimos 10 partidos, a excepción de la derrota ante Suecia, solo habíamos perdido contra Ucrania", indicó el seleccionador español.



El nuevo sistema de acceso al Mundial podría complicar todavía más las cosas a la campeona del mundo de 2010, por lo que seguir aspirando al liderato del grupo se antoja más vital que nunca. Y para reconducir el camino España topará con un rival que ya le complicó la vida en el primer partido.



En el duelo de marzo en Tiflis, solo un gol en el descuento de Dani Olmo evitó que 'la Roja' se metiese en problemas, después de que Kvaratskhelia pusiese por delante al conjunto local y de que Ferran Torres equilibrase la contienda justo después del descanso.



Lejos de aquel ambiente hostil, el grupo se sentirá arropado por las 8.500 personas que llenarán, a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus, el Nuevo Vivero de la ciudad pacense.



Ahora, buscarán reivindicarse sin Gerard Moreno, que sintió molestias musculares en el muslo derecho en el duelo ante Suecia y que ha abandonado el grupo por precaución. Su lugar en el once lo podría ocupar Pablo Sarabia. Además, el preparador asturiano podría realizar algún cambio en defensa, como la entrada de Iñigo Martínez por Eric García, o la inclusión de Marcos Llorente.



Enfrente, los de Willy Sagnol, últimos del grupo después de cosechar un único punto en cuatro partidos -en la tercera jornada ante Grecia (1-1)-, esperan volver a poner en peligro a los españoles, ante los que anotaron uno de los dos únicos tantos a favor con los que cuentan en su casillero. Desahuciados prácticamente de la lucha por el Mundial, buscarán olvidar el tropiezo del pasado jueves ante Kosovo (0-1).



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ESPAÑA: Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Carlos Soler; Ferran Torres, Morata y Sarabia.



GEORGIA: Loria; Chabradze, Khocholava, Kashia, Azarov; Kankava, Aburjania; Tsitaishvili, Chakvetadze, Kiteishvili; y Kvilitaia.



--ÁRBITRO: Tiago Martins (POR).



--ESTADIO: Nuevo Vivero de Badajoz.



--HORA: 20.45/La 1.