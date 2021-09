Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Dependemos de nosotros para ir al Mundial"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que está "con la moral a tope" para afrontar el partido de este domingo ante Georgia y ha recordado que dependen de sí mismos para estar en el Mundial de Catar 2022, a pesar del duro tropiezo del pasado jueves ante Suecia, y ha recordado que están "acostumbrados a superar las dificultades de cualquier índole".



"No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, pero sí depende de nosotros estar en el próximo Mundial, con la repesca asegurada. Si miramos la trayectoria de la selección en las últimas Liga de Naciones y Eurocopa, España e Italia son las únicas selecciones que han estado entre las cuatro mejores. De los últimos 10 partidos, a excepción de la derrota de ayer, solo habíamos perdido contra Ucrania", declaró en rueda de prensa.



Además, aseguró que ve a todos sus jugadores "concentrados en su trabajo". "Dependemos de nosotros para ir al Mundial; aunque Suecia ganase todos sus partidos y quedásemos segundos, ganando los partidos de la repesca iríamos al Mundial. Si a algo estamos acostumbrados es a superar las dificultades de cualquier índole. Tras el partido estuvimos afectados por el resultado, es normal, pero al día siguiente haces de tripas corazón y te olvidas de unos puntos que no podrás recuperar y piensas en el siguiente partido", explicó.



En este sentido, el técnico asturiano afirmó que es "más optimista" que tras el encuentro en el Friends Arena de Solna. "Nos sucede a todos después de resultados adversos. Hay muchas cosas positivas y cosas a corregir. En lo futbolístico, las transiciones las podíamos haber mejorado, hay errores individuales de pase, de posicionamiento, acierto del rival... Estoy con la moral a tope para preparar lo que queda", apuntó.



"El fútbol es un juego de errores. Hay errores individuales y colectivos, el acierto de los jugadores suecos de cara a gol es destacable. La igualdad reinante en el fútbol europeo y mundial hace que sea muy difícil ganar los partidos. Mañana ante Georgia volveremos a tener dificultades", añadió. "Otro iría a guardarse el 1-0, nosotros no", señaló.



También apeló a centrarse en el duelo del Nuevo Vivero ante Georgia. "En el partido de la primera vuelta ganamos en el último minuto. Va a ser complicado seguro", expuso, y pidió el apoyo de los seguidores españoles. "Lo que le diría a la afición es que es un apoyo vital. Esperamos contar con ese apoyo y que nos dé alas, sobre todo si estamos en dificultades", deseó.



"SUFRIMOS VIOLENCIA VERBAL Y ESTÁIS MÁS PREOCUPADOS POR MI RESPUESTA"



En otro orden de cosas, habló de la supuesta 'peineta' que habría dedicado a un aficionado tras el partido ante Suecia. "Me resulta muy gracioso que los profesionales sufran violencia verbal y estéis más preocupados de cuál es mi respuesta. Era un insulto. Estoy acostumbrado a ellos, pero parece que interesa más cuál es la respuesta de la persona que sufre la violencia, y no condenáis el hecho", manifestó.



Por último, Luis Enrique se mostró "encantado" con el estado de forma de Eric García. "Eric ha comenzado la temporada de manera brillante. Está en perfecto estado. Sufrimos en las transiciones, pero también Laporte. Estoy encantado con su rendimiento", concluyó sobre el central azulgrana.