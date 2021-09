Fútbol/Mundial.- (Crónica) Memphis golea con la 'oranje' y Francia alimenta sus dudas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El delantero del FC Barcelona Memphis Depay firmó un doblete este sábado en la victoria (4-0) de Países Bajos sobre Montenegro dentro de un Grupo G de clasificación para el Mundial que sigue bajo control de Turquía, mientras que Francia sumó un nuevo empate.



Memphis fue decisivo en la primera alegría de Louis van Gaal en su nueva etapa como seleccionador de su país. El ariete azulgrana hizo los dos primeros goles, de penalti antes del descanso el 1-0, y la 'oranje' encontró la tranquilidad en Eindhoven para golear.



Pese a ello, Turquía no falló (0-3) como era de esperar en su visita a Gibraltar y sigue liderando el Grupo C con 11 puntos, por los 10 de los neerlandeses y de Noruega, siendo el primer puesto el único que da billete directo a la cita de Catar 2022.



Mientras, tres días después de empatar con Bosnia, Francia se dejó otros dos puntos esta vez con Ucrania en Kiev (1-1). La vigente campeona del mundo tiene la fortuna de un Grupo D tranquilo, que domina con 9 puntos por los cinco de Finlandia aunque con dos partidos más. Sin embargo, las dudas acompañan a los 'blues'.



Tras la eliminación en octavos de final de la reciente Euro 2020, Francia no mejora su juego y las rotaciones ante Ucrania no ayudaron. Sin Mbappé, que abandonó la concentración por lesión, ni Benzema, que entró en el segundo tiempo, Martial logró al menos el empate tras el 1-0 de Shaparenko.



Además, en el Grupo H, Croacia logró una sufrida victoria ante Eslovaquia gracias al 0-1 que firmó Brozovic en el minuto 86, para sumar 10 puntos y mantener la igualdad por el primer puesto con Rusia, que venció más fácil (0-2) a Chipre.