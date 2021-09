Francia.- Arnaud Montebourg anuncia su candidatura como independiente para las presidenciales de 2022

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El exministro de Economía Arnaud Montebourg ha anunciado este sábado su candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2022, después de no ser elegido candidato en las primarias del Partido Socialista en 2012 y 2017. En ambas ocasiones quedó en tercera posición.



Montebourg ha realizado el anuncio formal durante un acto en Clamency, su ciudad natal, en la región de Borgoña, en el centro del país: "Si he vuelto aquí 59 años después de nacer es porque nunca debes olvidar de dónde vienes, quién eres y a quién se lo debes", ha explicado, según recoge la prensa francesa.



"Hay una necesidad urgente de volver a Francia. Por eso vine a proponer un proyecto para compartir y llevar a cabo juntos. (...). Decidí presentar hoy a los francesas y franceses mi candidatura a la Presidencia de la República (...). Es más que una candidatura, es un proyecto colectivo", ha argumentado.



Para Arnaud Montebourg, "los partidos de derecha no saben cómo protegerte contra la injusticia, los de izquierda no saben cómo protegerte contra la inseguridad". Por eso, el candidato se postula "libre y sin partido político" con la ambición de "evitar a Francia el dolor de un segundo mandato de cinco años de (Emmanuel) Macron o el peligro de un primer mandato de cinco años de (Marine) Le Pen".



El lema de campaña será una "remontada de Francia", "un proyecto a gran escala, serio y metódico para la reconstrucción de nuestro país en todos los sectores". Será una reconstrucción "industrial, ecológica y democrática" con "revalorización significativa de todos los salarios más bajos", la eliminación del petróleo en 20 años y reformas para poner fin al "poder de uno solo".



Una encuesta de Ipsos-Sopra Steria publicada el viernes en franceinfo y 'Le Parisien', apunta a que Montebourg obtendría un 2 por ciento de los votos. Otra encuesta elaborada por Harris Interactive para Challenges le da un 5 por ciento de intención de voto.