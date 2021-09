Fórmula 1/GP Países Bajos.- Sainz: "Ha sido una de las clasificaciones mentalmente más duras de mi carrera"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que ha vivido este sábado en el Gran Premio de Países Bajos una de las sesiones de clasificación "más duras" de su carrera, después del duro accidente sufrido en los Libres 3 que obligó a trabajar a contrarreloj a los mecánicos.



"Ha sido mentalmente de las 'qualys' más duras de mi carrera. Después de todo lo que ha pasado en los Libres 3, la tensión que había en el box... Era difícil concentrarse, pero los mecánicos han hecho un trabajo increíble. El coche no ha llegado hasta el final de los Libres 3. Se lo han currado, han hecho todo lo posible y me han permitido salir a pista", señaló en declaraciones a DAZN.



En este sentido, el madrileño explicó que a partir de entonces trató de "recuperar el tiempo perdido" y de olvidarse "mentalmente del error" cometido. "Poco a poco hemos ido mejorando hasta que en la Q3 he estado muy cerca de hacer una vuelta mejor que el resto. Sin el error de los Libres 3 podría haber ido un poquito mejor", subrayó.



"Mañana sumar puntos será la prioridad. Todo ha vuelto a la normalidad, con los Red Bull y los Mercedes por delante. Ahora intentaremos hacer una buena salida mañana, y debería ser una carrera tranquila. Es un circuito probablemente de los más complicados a los que hemos ido nunca, cada error lo pagas. En carrera vamos menos al límite que en clasificación, pero es un circuito que no perdona", finalizó.