Fórmula 1/GP Países Bajos.- Alonso: "Este circuito no perdona, debemos ser muy agresivos en la primera vuelta"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que deben ser "muy agresivos" en la primera vuelta de la carrera del Gran Premio de Países Bajos para tratar de ganar posiciones desde la novena, ya que el Circuito de Zandvoort ofrece pocas posibilidades de adelantar y "no perdona" cuando cometes un error.



"Todo el fin de semana ha sido un poco raro: salidas de pista, banderas rojas... Mañana puede haber bastante acción en ese sentido, como algún 'safety car'. Habrá que estar atentos. De momento, nos hemos librado bien de todos los problemas. Estar en el 'Top 10' nos ofrece una buena posición para mañana y ojalá podamos adelantar a alguien. Salimos por la parte limpia, intentaremos consolidar la posición que tengamos, porque creemos que adelantar va a ser muy difícil", señaló en declaraciones a DAZN.



En este sentido, el asturiano aseguró que la "estrategia" será tratar de evitar problemas. "Debemos ser muy agresivos en la primera vuelta y a partir de ahí, estilo Mónaco o Hungría; todo se juega alrededor de las paradas, pero acción en pista no creo que haya mucha", analizó.



Por último, el bicampeón del mundo se mostró algo contrariado con la elección de Zandvoort como circuito del Mundial. "Es un circuito diferente, mucho más estrecho, con instalaciones al límite... La FIA decide dónde corremos. Hay un grupo de fans de Verstappen increíble, supongo que eso habrá influido también. El circuito no perdona, y eso nos extraña un poco, pero hacer 6-7 años eran todos así", concluyó.