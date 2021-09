Excanciller y exembajador son acusados de conspiración en Nicaragua

Fotografía de archivo fechada el 17 de mayo de 2019 que muestra al excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa (1997-2002), mientras habla durante una entrevista en su casa en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Managua, 3 sep (EFE).- El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa (1997-2002) y el exembajador de Nicaragua en Costa Rica y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Mauricio Díaz Dávila fueron acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó este viernes el Ministerio Público.

La Fiscalía indicó en una declaración que las audiencias preliminares en contra de los acusados se llevaron a cabo este viernes y que la autoridad judicial admitió las acusaciones y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos procesados.

El Ministerio Público no divulgó el nombre del juez que aceptó la causa, ni la sala judicial donde ocurrieron las audiencias.

Asimismo, afirmó que, "en todo momento, han respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas", y han "velado por la calidad y objetividad de la investigación, así como de las acusaciones, y continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica".

Aguirre Sacasa y Díaz Dávila permanecían presos desde julio y agosto pasado, respectivamente, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados defensores, a la espera de que las autoridades investigaran los casos en su contra.

Aguirre Sacasa, de 76 años, fue canciller y embajador de Nicaragua en Estados Unidos durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), y diputado opositor entre 2002 y 2007.

Díaz, de 71 años, fue embajador en Costa Rica entre 2004 y 1999, y representante ante la OEA entre 1999 y 2000.

Ambos diplomáticos habían sido capturados por la Policía Nacional en medio de una ola de arrestos que ha llevado a prisión a unos 35 líderes de la oposición y profesionales no oficialistas.

Con esos dos nuevos casos suman 35 los dirigentes políticos y profesionales independientes que han sido acusados por la Fiscalía en los últimos once días por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero.

Entre los acusados se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, que antes de ser arrestados entre junio y julio pasados habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios de noviembre próximo, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección.

Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.