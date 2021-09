Eurodiputados socialistas presionarán en Líbano para la formación de gobierno

Imagen de archivo del presidente del parlamento libanés, Nabih Berri. EFE/EPA/WAEL HAMZEH

El Cairo, 4 sep (EFE).- Una delegación de eurodiputados socialistas inicia mañana una visita a El Líbano para presionar a los líderes del país mediterráneo a que formen gobierno lo antes posible ante la gravedad de la crisis local y tras más de un año de demoras por falta de consenso político.

"Las instituciones no funcionan y hay que sacar un Gobierno, no se puede continuar en esta situación con una crisis económica y social de esta dimensión", alertó a Efe Pedro Marques, quien encabezará la delegación de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo (PE) a Beirut.

El Líbano lleva desde agosto de 2020 en manos de un Ejecutivo interino y ninguno de los tres primeros ministros designados desde entonces ha logrado formar un Gabinete por desacuerdos en el reparto de poder, lo que ha impedido la implementación de las reformas necesarias para lidiar con la crisis y la escasez de productos básicos.

Marques, que viajará acompañado de otros cuatro miembros de su grupo, ve necesario poner en marcha un nuevo Gobierno "tan deprisa como sea posible", así como garantizar que las elecciones parlamentarias previstas para el próximo año tengan lugar "con todas las condiciones para que la democracia pueda continuar".

"Esta situación no puede seguir y Europa quiere ayudar, pero los políticos libaneses tienen que hacer su parte", advirtió, en momentos en que la nación de los cedros apenas dispone de medicinas, agua embotellada, bombonas de gas o combustible para el transporte ni el funcionamiento de los generadores eléctricos.

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron hace un mes el marco legal que les permitirá sancionar a personas o entidades que obstaculicen este proceso político o la llegada de las reformas.

El eurodiputado portugués y vicepresidente para Asuntos Exteriores de los socialistas aseveró que su grupo prefiere que la situación se solucione sin que sean necesario aplicar estos castigos, pero llegado el caso considera clave que se trate de sanciones "muy bien dirigidas" contra estos políticos y no contra "la gente, la economía, la sociedad".

Su delegación se reunirá entre el 5 y el 6 de septiembre con el primer ministro libanés en funciones, Hasan Diab, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, entre otros altos cargos, además de visitar un campo de refugiados palestinos o encontrarse con representantes de organizaciones no gubernamentales.

Durante una visita al Líbano el pasado junio, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, condicionó la entrega de ayuda financiera al país a las reformas y la formación de un Ejecutivo, como ha hecho también buena parte de la comunidad internacional.