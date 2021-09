Estados Unidos y Canadá buscarán su primer triunfo en las eliminatorias

El entrenador de Estados Unidos Gregg Berhalter . , en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ramírez

Nashville (Tennessee, EE.UU.), 4 sep (EFE).- Estados Unidos jugará este domingo ante Canadá su segundo partido del octogonal final de la Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022, el primero de local, y lo hará con el apremio de conseguir la victoria.

El empate a cero que el jueves Estados Unidos logró en el duelo frente a El Salvador de visitante no dejó satisfecho a nadie dentro del equipo de las Barras y las Estrellas, que tenía como objetivo el conseguir los tres primeros puntos.

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, había sido categórico antes del viaje a El Salvador al asegurar que el único resultado que les servía era la victoria.

Sin embargo, Estados Unidos adoleció de un fútbol de ataque consistente y no creó las oportunidades claras para anotar, algo que preocupa a Berhalter de cara al duelo con Canadá, que de local, tampoco pudo pasar del empate a uno con Honduras.

Berhalter reconoció que lo sucedido en San Salvador había sido una buena experiencia de grupo de cara a lo que les va a esperar en el proceso de clasificación al mundial al que el equipo no asiste desde el de Brasil 2014.

"Hemos pasado página con lo sucedido el jueves, se trata de recuperar al equipo física y mentalmente de cara al partido del domingo ante Canadá y esa es la prioridad que tenemos", declaró Berhalter tras la ligera sesión de entrenamiento que tuvieron este sábado.

Berhalter reconoció que la ausencia del delantero estrella de la selección, Christian Pulisic, afectado por el positivo de covid-19, les condicionó en su juego de ataque y eso también podría suceder contra Canadá, dado que sigue siendo duda, a pesar de que se recupera satisfactoriamente.

"No será un partido fácil, especialmente porque Canadá ha demostrado ser un equipo competitivo, como lo demostró en la Copa Oro, y además, al igual que nosotros llega con la necesidad de conseguir el primer triunfo", comentó Berhalter.

"Tenemos que hacer un trabajo sólido en defensa y el medio campo, pero sobre todo debemos encontrar el camino del gol".

Pero Berhalter está confiado que el equipo responda bien frente a Canadá y reiteró que la clasificación al mundial es un maratón en el que hay que saber dosificar las fuerzas, pero sobre todo no dejarse escapar puntos en los partidos como locales.

"Cierto que los conseguidos fuera de casa son importantes, pero si no pierdes ninguno como local, entonces la clasificación está asegurada", destacó Berhalter.

"Vamos a buscar los tres puntos que necesitamos para comenzar de manera correcta y positiva de locales", añadió.

La misma historia se da con Canadá bajo la dirección del inglés John Herdman, que contó con claras ocasiones de gol ante Honduras, pero no supo concretarlas.

"Sabemos que podemos mejorar con relación a lo que sucedió frente a Honduras y llegamos al partido del domingo con optimismo", dijo Herdman.

En los últimos 10 partidos que han jugado entre sí, Estados Unidos ha dominado con seis victorias, la última lograda en la pasada Copa Oro por 1-0, tres empates y una derrota.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Turner; DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Tim Ream, Sergino Dest; Weston McKennie, Tyler Adams, Brenden Aaronson; Giovanni Reyna, Josh Sargent y Konrad De la Fuente.

Seleccionador: Greg Berhalter.

Canadá: Milan Borjan; Doneil Henry, Scott Kennedy, Steven Vitoria; Alphonso Davies, Stephen Eustaquio, Atiba Hutchinson, Alistair Johnston; David Wotherspoon, Lucas Cavallini y Jonathan David.

Seleccionador: John Herdman.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Nissan Stadium, Nashville (Tennessee, EE.UU.).

Hora: 20.00 local (00.00 GMT del lunes 6 de septiembre).