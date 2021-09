España, en el alambre

EFE/ RFEF/Pablo Garcia

Madrid, 4 sep (EFE).- Con la obligación de ganar y esperar un tropiezo de Suecia que resucite las opciones de clasificación directa al Mundial 2022, la selección española recibe a Georgia en Badajoz, tras enterrar con su derrota en Solna las ilusiones renacidas en la Eurocopa, sin margen de error para evitar una peligrosa repesca que estrena formato.

La situación es límite para la selección española. Está "en el alambre" como el propio Luis Enrique Martínez definió tras el tropiezo. Del buen sabor de boca de la Eurocopa se ha pasado de golpe a la duda por la amargura que desata una derrota que aleja a España del objetivo principal. Acceder al Mundial como primera de grupo pasa a estar en manos de Suecia, rival que tras su triunfo tiene dos puntos más y un partido menos.

El empate cedido ante Grecia en la primera jornada y la derrota sin excusas de Solna, dejan a la selección española sin red y con la obligación de ganar sus cuatro jornadas restantes. La visita a El Pireo de la selección sueca la próxima semana, es una fecha clave para cambiar el presente. Antes, España está obligada a ganar, y por cuantos más goles mejor, a Georgia en el Nuevo Vivero y a Kosovo en su casa.

Llevaba 28 años la selección sin caer en un partido de clasificación mundialista. Los síntomas no eran buenos en un grupo en el que cedió un empate con Grecia en Granada y sufrió de lo lindo en su visita a Georgia. Solo un tanto en el último suspiro de Dani Olmo, a quien ha añorado Luis Enrique junto a Pedri en el regreso, evitó un nuevo tropiezo.

Los desajustes defensivos que costaron caros ante Suecia no provocarán cambios de Luis Enrique. El seleccionador respaldó la figura de Eric García, que quedaría señalado en caso de suplencia. Solo el carril izquierdo, si el seleccionador quiere dar un respiro a Jordi Alba por José Luis Gayá, deja opciones de recambio en la zaga. Al centro del campo le faltó consistencia. Sergio Busquets y Koke estuvieron superados en Solna pero son los referentes, los futbolistas que aportan la experiencia a un grupo joven. Rodri, Mikel Merino y Marcos Llorente son variantes.

El estreno con gol de Carlos Soler le da muchas opciones de seguir en un once que cambiará el tridente ofensivo. Luis Enrique se niega a tocar su sistema y por la baja por molestias musculares de Gerard Moreno, se le abre la puerta a dos jugadores, Pablo Sarabia y Adama Traoré.

En función del tipo de partido que quiera presentar el seleccionador, elegirá a uno u otro. Se espera un rival encerrado y la necesidad de abrir el campo con desborde en banda y centros al área, da firmes opciones de dar el salto a la titularidad de Adama, que pasó de puntillas por la Eurocopa sin tener apenas oportunidades.

Georgia llega al partido ante España con malas sensaciones después de perder en casa ante Kosovo, derrota que le condena al último lugar del Grupo B con un solo punto en cuatro partidos.

El equipo dirigido desde hace unos pocos meses por el francés Willy Sagnol, había dejado un buen sabor de boca en los tres primeros partidos, especialmente en la derrota ante el equipo de Luis Enrique en Tiflis (1-2).

El empate en casa de Grecia había disparado el optimismo, que se vio apagado de golpe el jueves ante los kosovares (0-1). Los georgianos notaron mucho la falta de su mejor jugador, Khvicha Kvaratskhelia, que marcó el tanto a España. El futbolista del Rubín ruso no llegará a tiempo para el encuentro del domingo.

Tampoco serán de la partida los centrocampistas Saba Lobzhanidze (Hatayspor) y Otar Kiteishvili (Sturm Graz). El último se lesionó al cuarto de hora de partido ante Kosovo.

Después de las duras críticas de la prensa, Sagnol prometió que el equipo jugará "mejor ante España", aunque admitió que las bajas debilitaron considerablemente el potencial ofensivo del combinado nacional. Pese a su magnífico inicio de liga con el Valencia, el portero Gueorgui Mamardashvili será probablemente suplente, ya que Sagnol sigue confiando en el guardameta del Anorthosis chipriota, Loria.

Será el reencuentro de la selección española con su afición. Voces de peso como Luis Enrique y Sergio Busquets han pedido el apoyo en los malos momentos de la grada. El Nuevo Vivero acogerá al número máximo de aficionados que permite Sanidad y las comunidades autónomas, un 60 % del aforo con 8.500 localidades que se agotaron. La última vez que la absoluta jugó en la península, ante Portugal (0-0), se iniciaron los silbidos a Álvaro Morata.

. Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke o Mikel Merino, Carlos Soler; Adama o Sarabia, Ferran Torres y Morata.

Georgia: Loria; Chabradze, Kashia, Jocholava, Azarov; Kankava, Aburdzhania, Dzhigauri, Kazaishvili; Tsitaishvili y Kvilitaya.

Árbitro: Tiago Bruno Lopes (Portugal).

Estadio: Nuevo Vivero.

Hora: 20.45 (18.45 GMT).