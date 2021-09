Entrenador argentino de Krü elogia el trabajo del 'Kun' Agüero en eSports

Fotografía sin fecha, cedida por Riot Games, que muestra al argentino Rodrigo 'Onur' Dalmagro, entrenador de Krü Esports, equipo propiedad del delantero Sergio 'Kun' Agüero. EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 4 sep (EFE).- El argentino Rodrigo 'Onur' Dalmagro, entrenador de Krü Esports, equipo propiedad del delantero Sergio 'Kun' Agüero, elogió este sábado el trabajo que ha hecho el futbolista en los deportes electrónicos.

"La diferencia de Krü con otros equipos en los que he estado es que nace como una empresa y no como un emprendimiento. Aquí si tienes un problema tienes a quien acudir como abogados, contadores, mánagers, psicólogos deportivos. Todas las tareas están divididas", explicó a Efe.

Antes de fichar por Krü en 2021, Onur fue estratega de League of Legends con los conjuntos argentinos Isurus y Furious Gaming y de Valorant en el mexicano Estral Esports.

El técnico aclaró que otro punto que juega en favor del rápido crecimiento del equipo de Agüero, fundado en 2020, es que los eSports están más consolidados en el presente.

"El modo de trabajar antes de llegar a Krü era semiprofesional, una transición del amateurismo al profesionalismo y en lo personal en Krü es la primera organización 100 por ciento profesional que estoy en los eSports", expresó Dalmagro.

El buen trabajo de oficina que realiza el equipo del atacante del Barcelona también ha impactado en éxitos deportivos ya que la división de Valorant es la bicampeona en Latinoamérica, algo que le permitirá jugar el Mundial de diciembre.

El chileno Juan Pablo 'Nagzet' López, parte del conjunto de Valorant, señaló que una de las claves del bicampeonato latino es que tanto él como sus compañeros son competitivos.

"Mis compañeros todos somos personas competitivas. Odiamos perder hasta una partida en solitario, desde ahí parte el hambre de ganar siempre y como grupo queremos más y mejorar, demostrarle cosas al mundo", comentó.

El sudamericano descartó alguna presión por formar parte del equipo de un futbolista como Agüero, a quien describió como una persona cercana a los 'gamers'.

"Me siento con suerte de estar en este equipo porque al ser creado por el Kün, un jugador profesional, sabe las cosas que los deportistas necesitamos. Él siempre da a apoyo diciendo que disfrutemos esto, que es lo más importante disfrutar, más que todo", afirmó.

De cara al Mundial y al tercer Masters del año, un torneo internacional previo al torneo de diciembre, Nagzet aseguró que Krü tiene el talento para ser campeón.

"Aspiramos ganar el Masters y el Mundial, queremos ser los mejores del mundo. Confío en mi equipo y vamos a trabajar duro para lograrlo", finalizó el chileno.