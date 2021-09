Dos medallistas y un diploma en Tokio limpian un arenal de Porto do Son

Los regatistas olímpicos en Tokio 2020, Iago López Marra, cuarto en la clase 49,er (4, i, primera fila), la brasileña Kahena Kunze, medalla de oro en 49er, (5, i) y Jordi Xammar (d), medalla de bronce en la clase 470 (d), posan junto al alcalde de Porto do Son, Luís Oujo (3, i), y los voluntarios tras recoger más de 100 kilos de basura en la playa de Aguieira, en la iniciativa municipal "Infinitamente natural", para concienciar a los jóvenes sobre el medio ambiente y los resíduos plásticos, esta mañana en la localidad coruñesa de Porto do Son.- EFE/lavandeira jr

A Coruña, 4 sep (EFE).- Dos medallistas olímpicos en Tokio 2020 en vela, el español Jordi Xammar y la brasileña Kahena Kunze, y un diploma, Iago López Marra, participaron este sábado en una jornada de conciliación y limpieza en el arenal de A Aguieira, en Porto do Son (A Coruña).

Decenas de voluntarios se pusieron camisetas con la leyenda 'Infinitamente natural' en esta iniciativa medioambiental del Concello de Porto do Son con la colaboración del Real Club Náutico de Portosín, al que pertenece Iago López Marra, la Cofradía de Pesca y la Escuela de Surf As Furnas.

López Marra, cuarto en 49er en Tokio, se mostró preocupado por la cantidad de basura que se deposita en tierra y que acaba en el mar y recordó que "el mundo que tenemos es uno y no hay más opciones".

Al acto de concienciación medioambiental se sumaron Kahena Kunze, oro en 49er, y Jordi Xammar, bronce en 470.