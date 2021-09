Djokovic supera el desafío de Nishikori y alcanza octavos del Abierto de EEUU

El tenista serbio Novak Djokovic necesitó de más de tres horas de batalla y una remontada para doblegar este sábado al japonés Kei Nishikori y plantarse en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

El número uno del mundo se encuentra a cuatro partidos de un título histórico, con el que superaría los 20 trofeos de Grand Slam de Federer y Nadal y completaría un pleno de triunfos en torneos grandes en la temporada 2021, un logro inédito desde Rod Laver en 1969.

Djokovic dejó escapar el primer set pero acabó imponiéndose a Nishikori, número 56 del ranking mundial, por 6-7 (7/4), 6-3, 6-3 y 6-2 en tres horas y 32 minutos de juego en la pista central Arthur Ashe.

"No empecé muy bien, estuve muy pasivo. Me costó encontrar el ritmo. Luego jugué más rápido y agresivo", explicó Djokovic. "En algún punto no estuve a mi mejor nivel pero mantener la concentración es lo que importa al final".

Este sábado, Flushing Meadows todavía se recuperaba de la volcánica jornada de la víspera, en la que los candidatos Stefanos Tsitsipas y Naomi Osaka, vigente campeona, cayeron ante el español Carlos Alcaraz y la canadiense Leylah Fernandez, ambos de 18 años.

Ante el asombro del público de la pista principal Arthur Ashe, Djokovic asomó la posibilidad de un terremoto aún mayor al perder el primer set ante Nishikori por 7-6 (7/4).

"Hay que darle mucho crédito a Kai, que jugó a un gran nivel hoy", le reconoció Djokovic. "Siempre he sabido que posee grandes cualidades pero me sorprendió con su nivel hoy. Jugó muy rápido y muy duro. Los primeros sets estuvieron muy ajustados y se decidieron por unos puntos".

- Séptima remontada del año -

Con una apatía y desacierto fuera de lo común en el número uno, 'Nole' cedió su servicio apenas en el tercer juego.

Aunque lo recuperó en el octavo, Djokovic no pudo evitar un 'tiebreak' en el que Nishikori se aprovechó de los errores no forzados del astro serbio, que iba perdiendo la confianza enviando a la red varios golpes francos.

Djokovic regaló un punto claro con una suave volea en la red que Nishikori devolvió con un espectacular globo, camino a embolsarse el desempate con un último y fulminante 'ace'.

Con desventaja en el marcador, el serbio no perdió la compostura y se recompuso rompiendo el servicio de Nishikori en el tercer juego, tras un espectacular punto que celebró con un grito de rabia.

Djokovic seguía sin activar su versión demoledora pero se beneficiaba de un cada vez más errático Nishikori.

El japonés, de 31 años, desperdició cinco pelotas de quiebre en el cuarto juego y otras dos en el sexto permitiendo que Djokovic se llevara el set por 6-3.

Aunque respiró con alivio al empatar el marcador, los sobresaltos no habían terminado aún para 'Nole', que sufrió un resbalón al inicio del tercer set que le hizo rodar por el suelo.

El serbio apretó el acelerador con su servicio (15 'aces' por seis de su rival) mientras Nishikori mostraba signos de fatiga.

Avistando la victoria en el tercer set, Djokovic comenzó a interactuar con el público de la Arthur Ashe, llevándose la mano a la oreja para pedirles más apoyo del que recibía.

La pérdida del set fue un golpe demasiado duro para Nishikori, que con gestos de frustración vio como el número uno mundial certificaba su 17º triunfo consecutivo contra él.

Esta temporada, Djokovic ha salido victorioso de siete cruces de Grand Slam en los que perdió la primera manga.

El próximo rival de Djokovic saldrá del enfrentamiento del sábado entre el ruso Aslan Karatsev, 21º sembrado, y el estadounidense Jenson Brooksby.

