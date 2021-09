Djokovic pierde un set ante Nishikori, pero gana y pasa a los octavos del US Open

El serbio Novak Djokovic fue registrado este sábado al intentar devolverle una bola al japonés Kei Nishikori, durante un partido de la tercera ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.). Djokovic se impuso con parciales de 6-7 (4), 6-3, 6-3 y 6-2. EFE/John G. Mabanglo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 4 sep (EFE).- El serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, mantuvo este sábado su objetivo de completar el ciclo de Grand Slam al vencer por 6-7 (4), 6-3, 6-3 y 6-2 al japonés Kei Nishikori y conseguir el pase a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, de 34 años, puso su marca 25-0 en los partidos de Grand Slam en lo que va de temporada y está a cuatro más de cerrar el ciclo completo por primera vez desde que lo hizo el legendario Rod Laver, en 1969.

El número uno del mundo evitó una reciente racha de sorpresas en Flushing Meadows en lo que va del último torneo de Grand Slam de la temporada.

Djokovic también busca ser el primero en la historia del tenis masculino que consigue 21 títulos importantes en su carrera tras estar empatado con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, que han logrado 20 trofeos de Gran Slam cada uno y no participan en el Abierto por lesión.

El serbio mostró que no está aún en su mejor nivel, Nishikori, 56 del mundo, le sacó el primer set, supo una vez más encontrar la manera de controlar el ritmo del partido y al final llevarse la victoria después de tres horas y 32 minutos en la pista central Arthur Ashe Stadium.

Djokovic acabó el partido con 45 golpes ganadores por 52 errores no forzados, además de colocar 15 aces, pero también cometer siete dobles faltas.

Mientras que Nishikori, finalista del Abierto de Estados Unidos en el 2014, tampoco tuvo su mejor control con los golpes desde el fondo de la pista y cometió 56 errores no forzados por 38 golpes ganadores.

El triunfo de Djokovic frente a Nishikori fue el vigésimo octavo en los 20 duelos que han mantenido como profesionales y el decimoséptimo consecutivo.

Ahora Djokovic tendrá como próximo rival al ganador del partido de tercera ronda que van a disputar el ruso Asian Karatsev, vigésimo primer cabeza de serie, frente al estadounidense Jenson Brooksby, de 20 años y 99 del mundo.

En otros resultados, el italiano Matteo Berrettini, sexto favorito y subcampeón de Wimbledon, ganó en cinco sets por 6-7 (5), 6-2, 6-4, 2-6 y 6-3 al bielorruso Ilya Ivashka y tendrá de rival al clasificado alemán Oscar Otte que superó por 6-3, 6-4, 2-6 y 7-5 a Andreas Seppi.