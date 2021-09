Coronavirus.- Venezuela denuncia que "no ha recibido ni una sola dosis" de las vacunas del mecanismo COVAX

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciado este viernes que el país sudamericano "no ha recibido ni una sola dosis" de las vacunas del mecanismo COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"COVAX ha distribuido más de 236 millones de dosis a los países en el mundo y a pesar de que Venezuela pagó 120 millones de dólares (más de 100 millones de euros), no ha recibido una sola dosis al día de hoy", ha lamentado en concreto Rodríguez en una rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión.



Según la vicepresidenta, el no haber recibido dosis de biológicos contra la COVID-19 por parte del mecanismo suponen "sanciones de segundo nivel" y ha incidido en que el Gobierno logró cubrir el coste de las vacunas con recursos estatales que consiguió "desapoderar" de las sanciones impuestas por Estados Unidos.



Al respecto, ha criticado que Washington "ha recrudecido" el "bloqueo" contra Venezuela "justamente durante la pandemia".



Por otro lado, Rodríguez ha afirmado que el mecanismo ha respondido a las denuncias del Gobierno Venezolano con "todo tipo de excusas".



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró el pasado mes de julio que COVAX "ha fallado al pueblo de Venezuela", unas declaraciones en respuesta a no haber recibido las vacunas acordadas.



Según el Gobierno venezolano, el país acumula más de 337.000 casos de coronavirus confirmados desde que estalló la crisis sanitaria, que ha dejado más de 4.000 fallecidos.



Venezuela ha vacunado con el esquema completo solo al 11,7 por ciento de su población, con, en concreto, más de 3,3 millones de personas inoculadas con las dos dosis, según datos de la Universidad Johns Hopkins.