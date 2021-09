Con aroma a desquite, Brasil y Argentina se citan por el control de Sudamérica

Actualiza con declaraciones del DT de Brasil, Tite ///Sao Paulo, 4 Set 2021 (AFP) - Con la final del Maracaná aún planeando, Brasil y Argentina se citan este domingo en Sao Paulo para una nueva edición del clásico en el que Neymar y Messi, otra vez compañeros de club, lucharán por el dominio de Sudamérica.El pecho de los argentinos aún está hinchado por el título de la Copa América arrebatado a la 'Seleçao' en el templo carioca en julio. Aunque dolidos, los brasileños, amos del premundial, se preocupan más por formar un once competitivo antes que por vengarse de su eterno rival.Con las estrellas retomando ritmo en el inicio de la temporada europea, Tite y Lionel Scaloni se encontrarán por primera vez en la eliminatoria, en un duelo entre el primero y el segundo de la ruta sudamericana hacia Catar-2022. - Un once inédito - Brasil confirmó su poderío en la victoria a Chile (1-0) en Santiago el jueves, que marcó el récord de siete victorias consecutivas en el arranque del premundial."Conseguir siete victorias es un hecho para la historia. ¡Que venga la octava!", avisó Everton Ribeiro, autor del gol.La 'verdeamarela' envió un mensaje contundente: 'sin la mitad de los titulares puedo llevarme los tres puntos, incluso jugando mal', que es la principal crítica a la banda de Tite.Para la triple jornada no tiene a las figuras que juegan en Inglaterra, como el capitán Thiago Silva, Ederson, Roberto Firmino, Richarlison o Gabriel Jesus, ni revulsivos que había convocado en Rusia, como Malcom y Claudinho.Brasil fue la selección más afectada por las prohibiciones de algunas ligas europeas de permitir el viaje de sus jugadores a Sudamérica por el protocolo anticovid.Así, Tite se las rebusca, con apoyo de atletas del Brasileirao, para armar un once que seguramente será inédito, igual que el que ganó en Chile, y que sufrirá la baja del suspendido Marquinhos, cuyo espacio sería ocupado por Lucas Veríssimo o Miranda.Vencer a su eterno adversario no sólo ampliará el récord, también los acercará considerablemente a Catar cuando la primera ronda del clasificatorio ni siquiera termina."El aspecto físico, mental, técnico, táctico tiene que ser equilibrado en su mayor nivel para que el desempeño pueda estar en su plenitud y así estar más cerca de la victoria", dijo Tite. - ¿Messi al 100%? - Ante Argentina, segunda de la tabla con quince puntos, los pentacampeones defenderán su imbatibilidad histórica como locales en el premundial. Aún sin ritmo, Neymar comandará la mermada ofensiva local frente al once de su amigo y nuevamente compañero de equipo, esta vez en el PSG, Lionel Messi, cuyo aterrizaje en Sao Paulo el viernes preocupó a más de uno. El capitán argentino caminó cojeando hacia la entrada del hotel paulista, luego de una violenta entrada del defensor venezolano Adrián Martínez sobre su pierna izquierda en el triunfo 3-1 de la albiceleste en Caracas."En ningún caso minimizamos el partido. Ellos vienen de una racha positiva increíble y están a la altura juegue quien juegue", afirmó Scaloni, quien sostuvo que su capitán "está bien", pero su estado real se conocerá este sábado durante el último entrenamiento.'La Pulga' disputó los noventa minutos contra la Vinotinto, por lo que debe ser titular en el estadio Neo Química Arena, hogar del Corinthians, donde el domingo habrá apenas 1.500 invitados.El '10' comandará, entonces, a un equipo joven que, sin mucho brillo, ya ajusta 21 partidos consecutivos sin perder (14 triunfos, 7 empates) y que camina liviano tras haber ganado la Copa América, con la que sepultó una sequía de 28 años sin títulos.Para el clásico, Scaloni anunció cambios y recuperará al defensa Cristian Romero y al volante Leandro Paredes, suspendidos ante Venezuela.Derrotar a Brasil en su casa es rescribir la historia, pero también acercarse al liderato de una región en la que ambos luchan por implantar su hegemonía. "Necesitamos ganar y dejar una buena imagen", agregó el estratega.Posibles alineaciones:Brasil: Weverton - Danilo, Lucas Veríssimo, Eder Militao, Alex Sandro - Casemiro, Bruno Guimaraes - Hulk, Neymar, Lucas Paquetá - Gabigol. DT: Tite.Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso - Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.Árbitros: el árbitro venezolano Jesús Valenzuela acompañado de sus compatriotas Tulio Moreno y Lubin Torrealba en las bandas. Horario: 16H00 locales (19H00 GMT).raa/ol/ma -------------------------------------------------------------