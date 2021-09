Chile a ganar o ganar ante dominante y ambicioso Ecuador

Félix Torres de Ecuador celebra un gol el pasado jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Ecuador y Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito (Ecuador). EFE/Dolores Ochoa POOL

Guayaquil (Ecuador), 4 sep (EFE) .- Chile saldrá este domingo, en la capital ecuatoriana, con la consigna de ganar o ganar ante un dominante y ambicioso Ecuador que, con 12 puntos, está en la zona de clasificación de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Con seis puntos La Roja no tiene otra salida que ganar en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra Quito, pues otra derrota la dejaría con mínimas posibilidades y dependiendo de otros resultados para seguir en la puja para acceder al Mundial de Catar 2022.

Además de los malos resultados, el técnico del equipo chileno, el uruguayo Martín Lasarte, no contará con el defensa Guillermo Maripán y el centrocampista Erick Pulgar, suspendidos tras la derrota en Santiago por 0-1 ante Brasil.

Aunque el problema mayor radicará en la capacidad del rival para, en forma estratégica, desgastar físicamente a sus rivales en la altitud de Quito, donde en la reciente fecha se impuso de local por 2-0 ante un complicado sistema defensivo que le planteó Paraguay.

Tanto el seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, como sus dirigidos, resaltaron la paciencia y la insistencia que tuvieron hasta hacer suyo el triunfo con goles que cayeron casi que sobre el final, a los 88 y 95 minutos, por lo que no fueron suficientes todas las precauciones que tomó Paraguay.

La técnica en velocidad que comienzan a manejar de la mejor manera los ecuatorianos, el desgaste físico al que someten a sus rivales teniendo como aliado principal a los efectos de la altura, han sido determinantes para que Ecuador de local se convierta en un rival de cuidado.

Si bien, Perú se les llevó una victoria por 1-2 desde Quito, resultó sorpresiva, porque Ecuador dominó las acciones, pero cometió dos errores defensivos de los que se aprovechó Perú, porque los otros encuentros los ganó con autoridad por 4-2 sobre Uruguay, por 6-1 frente a Colombia y por 2-0 ante Paraguay.

Por lo que Chile deberá realizar un partido casi perfecto, tanto en defensa como también en ataque, porque si la presión por ganar lo lleva a dejar espacios en su defensa, facilitará el trabajo ofensivo de los veloces atacantes que pondrá el argentino Alfaro.

Mientras la derrota y las bajas de Chile le ha metido presión, la reciente victoria ecuatoriana los levantó anímicamente, les quitó presión por la derrota ante Perú y la campaña irregular en la reciente Copa América de Brasil, pues han recuperado la esperanza por alcanzar la cuarta clasificación mundialista luego de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

El Jefe de la defensa chilena, como también le dicen a Gary Medel, publicó en sus redes sociales: "lo único que no está permitido es bajar los brazos".

Y continuó: "seguiremos con todo hasta el final, por nuestros colores", ratificando la jerarquía y grandeza en los momentos difíciles ese gran líder natural que forma parte fundamental de la llamada Generación Dorada, que entregó a Chile dos Copa América en los años 2015 y 2016.

Lasarte, considerando las dificultades que deberá afrontar, ya adelantó en conferencia de prensa en Chile que para el partido ante el Tri piensa cómo bajar el impacto de la altitud de Quito, reduciendo las ida y vuelta de sus defensas por los costados para que no se desgasten tanto, pensando también en el enfrentamiento contra Colombia en el final de la triple fecha, el próximo 9 de septiembre.

Alineaciones probables:

Ecuador: Hernán Galíndez; Byron Castillo, Félix Torres, Xavier Arreaga (Piero Hincapié), Diego Palacios (Pervis Estupiñán); Carlos Gruezo, José Cifuente, Ángel Mena, Johjan Julio; Enner Valencia y Michael Estrada.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Chile: Claudio Bravo; Gary Medel, Paulo Díaz, Enzo Roco; Mauricio Isla, Eugenio Mena; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Iván Morales y Eduardo Vargas.

Seleccionador: Martín Lasarte.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina, asistido por sus compatriotas Juan Belati y Diego Bonfa.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito.

Hora: 16.00 horas local (21.00 GMT).