Cavendish descarta retirarse pero no sabe si continuará en el Deceuninck

El velocista británico de 36 años Mark Cavendish, que comparte con la leyenda Eddy Merckx el récord de victorias de etapa en el Tour de Francia (34), quiere continuar su carrera, pero no sabe si seguirá en la formación Deceuninck-QuickStep.

"Quiero continuar, espero que sea con el Deceuninck-QuickStep, pero no lo sé, no decido yo", señaló Cavendish durante la Vuelta a Gran Bretaña.

"Me sigue gustando la bicicleta, si creyera que no puedo mejorar, es posible que parara porque supondría una sombra de lo que he hecho este año", añadió el nativo de la isla de Man.

"A principios de año estaba casi seguro que sería mi último año", admitió el vencedor de cuatro etapas y del maillot verde de la regularidad en el último Tour de Francia.

Tras sufrir el virus de Epstein-Barr y una depresión en 2018, Cavendish temía no encontrar equipo al final del año 2020, antes de lograr una plaza en el 'Wolfpack' y entrar en la formación del Tour por la baja de última hora del irlandés Sam Bennett.

"No buscaba un cuento de hadas, sabía que todavía era bueno y finalmente he vivido un cuento de hadas", añadió Cavendish.

smg/pb/bk/pm/dr