Carmen Borrego y Alba Carrillo, nuevas colaboradoras en 'Sálvame', nuevos problemas en su vida

03-09-2021 ALBA CARRILLO Y CARMEN BORREGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Nuria Marín nos avisaba en el inicio de 'Sálvame Diario' este viernes que esta tarde se desvelarían los nombres de dos personas que serán nuevos colaboradores en el programa. A pesar de las apuestas que han hecho los rostros conocidos allí presentes, nadie se esperaba a estas dos mujeres que van a dar mucho de qué hablar en los próximos días.



Se trata de Alba Carrillo y Carmen Borrego. Dos personas que ya han trabajado en el programa, pero que en su momento decidieron marcharse por no estar en su mejor momento, ya que coincidía que acababan de experimentar su lado mediático en la televisión y no lograron entender cómo funcionaba este medio.



En su momento, la hermana de Terelu Campos abandonaba el programa porque aseguraba que no se encontraba bien y quería que ninguno de sus seres queridos sufriera con su colaboración en televisión. Al tiempo, la vimos aparecer en 'Viva la vida' donde parece que se siente más cómoda, eso sí, la vida la vuelve a dar la oportunidad de pertenecer al universo 'Sálvame' y demostrar, después de años ya frente las cámaras, todo lo que ha aprendido en los platós.



A Alba Carrillo le ha ocurrido lo mismo, y es que la joven promesa de televisión empezó haciendo platós hablando de su relación con Feliciano López, lo que la llevó a protagonizar desencuentros con rostros muy conocidos... ahora, después de haber participado en varios realities y colaborar en varios programas, se encuentra con la experiencia suficiente para estar en un programa como 'Sálvame Diario'.



¿A qué se enfrentan ambas? Carmen y Alba serán dueñas de sí mismas y ellas mismas podrán los límites de hasta donde quieran llegar. Las dos aseguran estar en un buen momento personal y con la mochila preparada para todas las situaciones que se les puede plantear allí, eso sí, ya sabemos que este formato siempre consigue sorprender tanto a la audiencia como a sus colaboradores.



Las dos se enfrentan a hablar de su vida privada, sobre todo Carmen Borrego, que por mucho espectáculo que haya dado en 'La última cena' tendrá que hacer frente a los conflictos que tiene con su sobrina, Alejandra Rubio, y todas las polémicas que haya en el clan Campos. En su defecto, Alba siempre ha sabido delimitar la parcela privada de su vida... ¿cómo serán las nuevas colaboradoras?