Carmen Borrego se despide de 'Viva la vida'

MADRID, 4 (CHANCE)



El viernes anunciaban en 'Sálvame Diario' la incorporación en el programa de dos nuevos colaboradoras, Alba Carrillo y Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos era la más sorprendente ya que su salida del programa fue un auténtico caos, aseguraba por aquel entonces que había sentido miedo de sus compañeros y por eso decía irse a 'Viva la vida'.



Ahora, se despide de este último programa donde ha estado colaborando los fines de semana y asegura que ha sido por una falta de entendimiento: "Me hubiera gustado continuar, no ha podido ser posible. Me da mucha, le debo mucho a 'Viva la vida'. A mi este programa me ha hecho aprender mucho, mucho más de lo que he aprendido antes".



En cuanto al motivo por el que ha decidido irse a 'Sálvame' ha asegurado que es, entre otros, económico: "Todos los que estamos en esta profesión llega un momento en el que te hacen una oferta y la piensas. La productora de ese programa no me ha dicho que deje 'Viva la vida', lo que pasa es que luego no se ha querido llegar un acuerdo aquí, no pasa nada, ha sido todo muy rápido".



Y ha asegurado que no ha pedido la opinión de ninguno de sus seres queridos para tomar una decisión, sino que lo ha pensado ella sola: "Yo he tomado la decisión y no he querido pedir opinión, Terelu reacciona muy bien y me dice que entiende los motivos por los que he aceptado. María teresa campos me ha dicho que si lo tengo claro, su apoyo lo tengo".



Sobre si es consciente del cambio que va a suponer en su vida profesional esta nueva aventura en 'Sálvame', Carmen no tiene miedo a nada y se muestra con fuerza: "Creo que sé muy bien donde me meto, estoy más fuerte, espero tener buenas tardes en Sálvame y tardes más difíciles, como he tenido aquí".