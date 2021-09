CAN presenta cartilla para enfrentar robo y tráfico del patrimonio cultural

Fotografía de archivo de la ministra de Cultura de Colombia, Angélica Mayolo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 3 sep (EFE).- Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, que integran la Comunidad Andina (CAN), presentaron este viernes en una sesión virtual una cartilla con la que pretenden proteger, recuperar y prevenir el robo de bienes del patrimonio cultural.

La ministra de Cultura colombiana, Angélica Mayolo, dijo en un comunicado que la "Cartilla Regional sobre la Protección y Recuperación de Bienes Patrimoniales de los Países Andinos" responde a una apuesta que nos hemos trazado en el marco del plan de trabajo del Comité Andino de Asuntos Culturales de la CAN para lograr una efectiva protección del patrimonio cultural”.

Añadió que también se busca la protección y recuperación de los bienes patrimoniales en los países andinos y fue diseñada de manera conjunta para avanzar en la prevención de la apropiación, hurto, saqueo, importación, exportación, transferencia, transporte, tráfico o comercialización ilícita de bienes del patrimonio cultural.

Igualmente, dijo que la Cartilla fue pensada para facilitar y fortalecer acciones de respuesta al tráfico ilícito de bienes culturales.

Detalló que la componen varias secciones que presentan, entre otros, las categorías de bienes culturales más susceptibles de ser comercializados ilícitamente, facilitando así su identificación por parte de los funcionarios de entes de control, coleccionistas, comerciantes de arte y museos.

Los países de la CAN tienen gran cantidad de fósiles, cerámica, textiles, platería, tallas, metalurgia, pintura, escultura, entre otros, que hacen parte del patrimonio cultural de cada uno.

Por su lado, la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia, Sabina Orellana, dijo que la cartilla será una herramienta determinante para facilitar y fortalecer las acciones de respuesta al tráfico ilícito.

Según la Unesco el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural es una de las actividades ilícitas de mayor escala en el mundo junto con el tráfico de narcóticos, armas y animales salvajes.

Por su parte, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador, María Elena Machuca, precisó que: “Esta cartilla regional es un instrumento privilegiado al visibilizar las imágenes de los objetos que podrían ser comercializados de forma ilícita tanto del periodo prehispánico colonial y republicano".

“El Perú pondrá mano firme para que la protección de tanta riqueza cultural que tenemos, sea efectiva y perennice a nuestros países hermanos andinos”, concluyó Ciro Gálvez, ministro de Cultura del Perú.

Al respecto, el secretario general de la CAN, Jorge Pedraza, dijo que se pretende proteger un patrimonio que le pertenece a los 111 millones de ciudadanos andinos y que es patrimonio de la humanidad.