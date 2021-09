Campo Lameiro (Pontevedra) inicia trámites para declarar 'non grato' al presidente de Abanca si cierra una sucursal

25-08-2021 Crespones negros en protesta contra el cierre de la sucursal bancaria en Campo Lameiro POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA SOCIEDAD ECONOMIA CAMPO LAMEIRO



El Ayuntamiento llama a los vecinos a participar el próximo miércoles en un velatorio simbólico dedicado a la oficina bancaria



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Campo Lameiro (Pontevedra), el popular Carlos Costa, ha dado orden a los funcionarios municipales para iniciar los trámites para declarar 'persona non grata' al presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, en caso de que finalmente se efectúe el cierre de una sucursal.



Previsiblemente, la iniciativa saldrá adelante con el voto unánime de los tres grupos con representación en el pleno --PP, Porvir y PSOE--, que consideran que es un gesto de "dignidad de un pueblo que expresa de modo institucional su rebeldía frente a un atropello ante el cual no se puede resignar".



Además, el Ayuntamiento de Campo Lameiro organiza un velatorio simbólico para la noche del miércoles, 8 de septiembre, para protestar contra el cierre de la sucursal. El acto, según informa el Consistorio, empezará a las 21,30 horas y los concentrados acompañarán a un ataúd confeccionado "para escenificar la muerte del rural gallego con la desaparición paulatina de servicios esenciales" cono las oficinas bancarias.



El Ayuntamiento llama a los vecinos a participar en el cortejo fúnebre con velas o cirios que aportará la propia administración local. El acto saldrá desde la Praza do Concello para dirigirse hasta la propia sucursal, donde tendrá lugar el entierro.



Cabe recordar que esta misma semana la junta de portavoces del Consistorio acordaba facultar al alcalde para que iniciase contactos con abogados para buscar asesoramiento para interponer acciones judiciales en el caso de que Abanca cierre la sucursal.



ABANCA ASEGURA QUE GARANTIZARÁ SERVICIOS



Frente a estas acciones de protesta, celebradas también por otros ayuntamientos, la dirección de Abanca subrayó esta misma semana que garantizaría los "servicios financieros" en todas las localidades en las que se suprimen entidades como consecuencia de lo que justifica como "reordenación" de oficinas.



Lo hará, tal y como explicaron fuentes de la entidad, a través de "cajeros, oficinas móvil y las oficinas de Abanca que tiene en las localidades próximas".



"Con este modelo se dará solución a la casi totalidad de necesidades financieras que se realizaban en ellas, ya que todas las oficinas situadas en estas localidades tienen una operativa muy reducida, algunas presentan una media inferior a seis operaciones al día", señalaban las mismas fuentes.



Asimismo, Abanca mantendrá activo el plan de ayuda para el uso de cajeros para todas las personas que la necesiten. De hecho, recuerda que los cajeros "han sido adaptados para facilitar su uso por parte de las personas mayores".