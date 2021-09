Arguiñano, Buenafuente e “Imprescindibles” celebran la televisión como compañera de vida

El presentador y humorista Andreu Buenafuente (i), la periodista Ana Peláez y el chef Carlos Arguiñano a su llegada al acto de entrega de los Premios Nacionales de Televisión que tienen lugar este sábado en el marco del Festival de televisión de Vitoria FesTVal. EFE/Jon Rodriguez Bilbao

Vitoria, 4 sep (EFE).- Los últimos ganadores del Premio Nacional de Televisión –el cocinero Carlos Arguiñano, el presentador Andreu Buenafuente y el programa “Imprescindibles” de RTVE- han celebrado este sábado en Vitoria el papel de la televisión como compañera de vida, en un momento de fuerte transformación en el sector audiovisual.

“Lo más importante es la magia de dirigirte a una cámara. Seguimos tantos años porque nos gusta y porque le gustamos a la gente, si no les gustáramos lo notaríamos”, ha contado Buenafuente en un encuentro en el Palacio de Congresos Europa, sede del FesTVal de televisión que se celebra estos días en la capital alavesa.

Los participantes han señalado especialmente los duros momentos que vivieron en la pandemia, cuando, tanto Buenafuente como Arguiñano, decidieron seguir grabando programas y la directora de “Imprescindibles”, Ana María Peláez, optó por cambiar la programación y elegir biografías más amables para emitir en los días más duros, ha contado en la charla.

“Fue muy duro”, ha explicado Buenafuente, quien ha confesado que algún día estaba tan bajo de ánimos que dudó en hacer su programa. Luego se tomaba dos cafés y pensaba: “Un buen programa te arregla un mal día”, tanto para el espectador como para él mismo.

Los tres han recordado sus intensas carreras, que en el caso de Arguiñano comenzó hace más de 30 años en la televisión vasca y hoy suma más de 7.000 programas en las principales cadenas de televisión en España, además de los cinco años en los que estuvo haciendo televisión en Argentina.

También en la televisión regional, en la de Cataluña, comenzó Buenafuente, fundador de la productora El Terrat, que ha creado numerosos formatos televisivos y que desde 2016 presenta el programa “Late motiv” en la plataforma Movistar+.

“Por suerte me puedo ganar la vida con esto. Nunca imaginé que acabaría traspasando el espejo (de la televisión)”, ese al que se enganchaba durante horas nada más salir del colegio “pusieran lo que pusieran”. "Es un privilegio y una fiesta”, ha asegurado.

En representación del ministerio de Cultura ha participado en el evento la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso, quien ha destacado el “momento de enorme transformación, no solamente de la producción audiovisual, sino de cómo disfrutamos de los contenidos audiovisuales”.

Tras cinco días en los que canales y plataformas han presentado algunas de las novedades de su programación, esta noche concluye en Vitoria la XIII edición del FesTVal con una gala en la que se entregarán diversos premios, entre ellos los Premios Joan Ramón Mainat a Ana Obregón, Pablo Motos, Mikel Lejarza y a "Masterchef".

Se concederán además reconocimientos al programa nocturno "La noche D" de TVE de Dani Rovira, a los servicios informativos de EiTB, a la serie "Hierro" de Movistar+ y al concurso "Pasapalabra" de Antena 3, entre otros.