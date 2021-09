Ana María Aldón niega querer divorciarse de Ortega Cano

04-09-2021 ANA MARÍA ALDÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 4 (CHANCE)



De todos es sabido que Ana María Aldón no está pasando por el mejor momento de su relación, de hecho, ella misma ha confesado estas últimas semanas en 'Viva la vida' que todo lo que se está diciendo de su marido, José Ortega Cano, le está pasando factura. Hoy, Diego Arrabal ha contado una información en el espacio que nos ha dejado muy sorprendidos, más si cabe de lo que se ha quedado la propia protagonista.



El paparazzi ha asegurado que algunos compañeros de profesión le han afirmado que hay un reportaje de este verano en Costa Ballena donde se puede apreciar a Ana María Aldón hablando con una amiga en la terraza de una cafetería. Hasta ahí, todo bien, pero el colaborador ha seguido hablando y ha confesado que, aunque no sabe si es grabado o en imagen, en esa conversación la mujer del torero expresa su intención de separarse.



Estas palabras han hecho que Ana María Aldón se lleve las manos a la cabeza y ha negado rotundamente que su intención sea separarse de Ortega Cano: "No ha podido existir esa conversación porque mi intención no es separarme de mi marido" y ha asegurado que nunca se le ha pasado por la cabeza tomar esa decisión.



Lo que sí que ha querido confesar Ana María es que no está pasando por una buena situación y que se encuentra mal, pero que bajo ningún concepto ha pensado en divorciarse de José Ortega Cano. Ha dejado claro que su malestar viene ocasionado por lo que está viviendo estas últimas semanas, no porque esté mal con su marido.