Alonso: "Está bien estar en el 'top 10' y salir por la parte limpia"

El piloto español Fernando Alonso, en una foto de archivo. EFE/EPA/Koen van Wee

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que arrancará noveno en el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del Mundial, declaró en el circuito de Zandvoort que "estar en el 'top 10' está bien" con miras a la carrera de este domingo, en la que agradece salir "por la parte limpia" de la pista.

"Todo el fin de semana ha sido un poco raro, con muchas salidas de pista, con banderas rojas... y mañana no será descartable que haya acción de este tipo, con algún 'safety car' (coche de seguridad) y todo eso. Así que habrá que estar atento", advirtió Alonso, de 40 años, que, tras dos alejado de ella, regresó esta temporada a la F1 con la escudería con la que ganó sus dos títulos (2005 y 2006), que de aquella corría como Renault.

"Estar en el 'top 10' está bien con miras a la carrera del domingo, en la que saldré, además, por la parte limpia de la pista", explicó el piloto de Oviedo al canal de televisión Dazn este sábado en Zandvoort.

"Habrá que salir agresivos y a la vez evitar problemas en la primera vuelta. Y luego, a partir de ahí, hay que estar atentos", comentó Alonso, propietario de 32 victorias en la categoría reina, las 32 que cuenta España a lo largo de toda su historia en la Fórmula Uno.

"Creo que después de eso todo se decidirá en torno a las paradas, porque lo que es acción en pista no creo que haya mucha", opinó Alonso en referencia al corto, estrecho y ondulado circuito holandés, en el que, sobre el papel, va a ser muy difícil efectuar adelantamientos.

"Es un circuito difícil, mucho más estrecho que los habituales, con dos 'paddocks', pero es la FIA o la FOM la que decide dónde corremos", indicó el genial piloto asturiano este sábado en Zandvoort.

"Los fans de (el neerlandés) Max Verstappen han estado sensacionales, el ambiente es extraordinario", explicó Alonso en referencia al 'ejército naranja' que apoya al capitán de Red Bull, que este domingo atacará desde la 'pole' el liderato del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) que le saca tres puntos en el certamen.

"Este es un circuito que no perdona un error, pero hace seis o siete años eran todos así", opinó Alonso tras la calificación para el Gran Premio de los Países Bajos.