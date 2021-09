1-3. Portugal encuentra la fórmula sin Cristiano

EFE/EPA/Zsolt Czegledi

Cynthia de Benito

Lisboa, 4 sep (EFE).- André Silva y un Otávio de estreno y con estrella sirvieron a Portugal para encontrar este sábado una fórmula ganadora sin la presencia de Cristiano ante Catar, contra la que ensayó en un amistoso que sirve para calentar motores antes de continuar su clasificación para el Mundial de 2022.

Los de Fernando Santos afrontaban en Hungría un partido que se veía como campo de pruebas para los lusos, que saben que no contarán con su máxima estrella el próximo martes en el encuentro de clasificación ante Azerbaiyán, y también para los propios cataríes, comandados por el español Félix Sánchez.

Era urgente equilibrar el equipo portugués, avisó Santos en horas previas, y para ello trastocó todo el once inicial visto ante el partido anterior de clasificación ante Irlanda, con la inclusión este sábado de Otávio, nacido en Brasil y nacionalizado portugués, como gran novedad.

Los primeros compases mostraron la descoordinación que temía el seleccionador, con la primera gran ocasión a pies de Ali Almoez para Catar, apenas en el minuto 9 con un remate peligrosísimo, y un Portugal que no sabía por donde atacar.

Semedo, Otávio y João Mário insistían por la derecha, cortados por los cataríes, sin que las quinas mostraran un juego sólido, hasta que las piezas en el centro del campo acabaron por encajar tras el primer cuarto de hora, con Otávio en armonía. Y por obra de André Silva llegó el primero en el 23, de cabeza.

Silva ponía así fin a una sequía con el combinado nacional de casi un año, y comenzaba unos cinco minutos de locura en los que toda la maquinaria pareció perfectamente engrasada: apenas dos minutos después, Otávio ponía broche de oro a su estreno con un tanto también de cabeza gracias a una asistencia de Gonçalo Guedes.

Portugal se gustaba. Otros dos minutos después João Mário tuvo el tercero en las botas, sin suerte, y aún antes de descanso Semedo dejó en bandeja otra bola para André Silva que se fue al lado, antes de llegar un regalo inesperado en el 43.

El portero catarí Meshaal Barsham veía entonces una roja directa por una entrada sobre Guedes revisada en el VAR. Con diez jugadores, Catar se preparaba para una segunda parte complicada, en la que los lusos entraron con fuerza -nuevo aviso en el 59 de João Mário- pero las quinas, tras encontrar su sistema, acabaron por relajarse.

El continuo toque de balón bajó el ritmo y los asiáticos no lo desaprovecharon. Abdelkarim Hassan marcaba en el 61, dejando helado en la portería a Anthony Lopes.

Conservadores tras el lance, poco a poco los lusos fueron remontando y consiguieron su otra ocasión en el 84, con un penalti a su favor por falta sobre Diogo Jota que Bruno Fernandes, en ausencia de Cristiano, remató para convertir en gol mientras los cataríes, entre protestas, se quedaban en 9 tras recibir otra roja.

Portugal, con el examen concluido con nota, mira ya al encuentro clasificatorio del martes ante Azerbaiyán.

- Ficha técnica:

3 - Portugal: Anthony Lopes; Nélson Semedo, Domingos Duarte, Danilo, Nuno Mendes (Raphaël Guerreiro, m.81); Rúben Neves, João Moutinho (Bruno Fernandes, m.59), João Mário; Otávio, Gonçalo Guedes (Rafa Silva, m.81) y André Silva (Diogo Jota, m.59).

1 - Catar: Barsham; Bassam (Tarek Salman, m.76), Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan; Pedro Miguel (Mosaab Khoder, m.87), Abdullah (Yousef Hassan, m.44), Karim Boudiaf (Assim Madibo, m.87), Abdulaziz (Hassan Al Heidos, m.76), Homam (Ahmed Alaa Eldin, m.76); Ali Almoez, Akra Afif.

Goles: 0-1: André Silva, m.23. 0-2: Otávio, m.25. 1-2: Abdelkarim Hassan, m.61. 1-3: Bruno Fernandes (penalti), 88.

Árbitro: Gergo Bogár (Hungría). Amonestó a Abdelkarim Hassan (m.10), a Meshaal Barsham (roja directa en el m.43), a Boualem Khoukhi (roja en el m.88) de Catar, y a Otávio (m.64), de Portugal.

Incidencias: Partido amistoso entre juegos de clasificación para la fase final del Mundial de fútbol de Catar 2022 disputado en el Estadio do Debrecen (Hungría).