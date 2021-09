1-1. Francia encadena otro empate ante Ucrania pero afianza su primer puesto

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

París, 4 sep (EFE).- La campeona del mundo, Francia, acumuló en Kiev su quinto empate consecutivo frente Ucrania que permite al combinado de Didier Deschamps, no obstante, conservar holgadamente su primer puesto en el Grupo D que da acceso directo al Mundial de Catar 2022.

Después de las igualadas ante Hungría (1-1), Portugal (2-2) y Suiza (3-3), todos en la pasada Eurocopa, y el de Bosnia del miércoles (1-1), Francia continúa atascada, aunque haya dado síntomas de mejoría en el segundo periodo.

Shaparenko adelantó a los locales en el 44, pero Anthony Martial igualó en el 50. Con ese empate, los galos suman 9 puntos, líder destacado, frente a los 5 de Finlandia, próximo rival el 7 de septiembre, y también de Ucrania.

Los campeones del mundo tenían enfrente al rival más duro del grupo, entrenados ahora por Olexandr Petrakov, quien tomó el relevo al legendario Andriy Schevchenko al término de la Eurocopa.

Y el escenario era Kiev, donde los franceses nunca han vencido ninguno de los cuatro partidos que han jugado.

Con Karim Benzema y Raphael Varane fuera del once inicial -supuestamente por cansancio- y tampoco sin Kylian Mbappé, que abandonó el jueves la concentración alegando una lesión muscular, Francia se encomendó a nombres secundarios en Les Bleus, como Kignsley Coman, Anthony Martial o Kourt Zouma.

Los primeros 45 minutos dejaron que desear. Mucha posesión estéril y poca mordiente en ataque. Hubo que esperar al filo de la media hora para un remate peligroso de Francia. Griezmann enganchó uno a bote pronto que se marchó fuera por poco.

Francia manejaba el cuero en el último tercio del campo rival, pero eran los ucranianos quienes daban una real sensación de peligro. Avisaron a balón parado y en algunos contragolpes hasta que en uno de ellos al borde del descanso hicieron diana.

Y lo hicieron antes de que los galos estuviesen a punto de adelantarse en una combinación entre Grizemann y Pogba, que acabó en una deliciosa asistencia al primer toque a Martial, quien erró un mano a mano ante Pyatov.

En la jugada siguiente, Yaremuch desbordó a Kimpembé -en una nueva falta de concentración del central del PSG- y su centro lo despejó a la corona del área Zouma. De primeras, Shaparenko conectó un zapatazo que entró en la escuadra de Lloris.

Al inicio del segundo periodo, Martial se redimió. Coman la puso, Rabiot la peinó y delantero de Francia remató a gol con la derecha, con un poco de suspense por las manos que había metido Pyatov. El balón entró llorando.

Ya con Benzema en el campo desde el 64, Tchouameni, uno de los destacados esta noche en su segundo partido internacional, se inventó un pase al delantero del Real Madrid.

Su excelso control y posterior dejada a Diaby habría terminado en gol si el poste no hubiese frustrado al delantero del Bayer Leverkusen.

Era el mejor momento de los de Didier Deschamps. Los ucranianos estaban desfondados y les bleus imponían su jerarquía. Tchouameni se fue lesionado y con él la ilusión de una remontada bleu. La victoria tendrá que esperar, al menos hasta el día 7.

- Ficha técnica:

1- Ucrania: Pyatov; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvyenko; Tymchyk, Stepanenko, Shaparenko (Sydorchuk, min.90), Mykolenko; Yarmolenko (Zubkov, min.93), Tsygankov (Malinovskyi, min.82) y Yaremuch (Sikan, min.82).

Seleccionador: Olexandr Petrakov.

1- Francia: Lloris; Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne; Pogba, Tchouameni (Veretout, min.83), Rabiot y Coman (Moussa Diaby, min.64); Griezmann y Martial (Benzema, min.64).

Seleccionador: Didier Deschamps.

El árbitro Slavko Vincic (ESL) amonestó a Kipembé (min.88) por Francia y a Yarmolenko (min.88) y Malinovskyi (min.89) por Ucrania.

Goles: 1-0: M.44, Shaparenko; 1-1: M.50, Anthony Martial.

Incidencias: Partido valedero para el mundial de 2022 de Catar, correspondiente a la quinta jornada del grupo D, disputado en el estadio NSC Olimpiyskiy, de Kiev.