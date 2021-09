Venezuela.- Guaidó insiste en que no hay garantía de elecciones "libres" y evita valorar la participación en noviembre

20-08-2021 Juan Guaidó, dirigente opositor venezolano. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó ha asegurado que a día de hoy "no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo" en el país sudamericano y ha dicho que tanto los partidos que han decidido concurrir a los comicios regionales y locales de noviembre como los que no deben estar unidos frente a la "dictadura" de Nicolás Maduro. POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó ha asegurado que a día de hoy "no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo" en el país sudamericano y ha dicho que tanto los partidos que han decidido concurrir a los comicios regionales y locales de noviembre como los que no deben estar unidos frente a la "dictadura" de Nicolás Maduro.



Guaidó no se ha pronunciado expresamente sobre el mensaje lanzado esta semana por la Plataforma Unitaria, una coalición de partidos en la que está integrado el suyo (Voluntad Popular) y que se ha mostrado a favor de participar en las próximas elecciones a pesar de que puedan no darse garantías suficientes, en un giro de la estrategia mantenida durante estos últimos años.



El dirigente opositor, que en 2019 se autoproclamó 'presidente encargado' de Venzuela haciendo valer su jefatura en la Asamblea Nacional, ha asegurado que la oposición está en México precisamente "luchando" para que pueda haber en Venezuela elecciones con garantías, si bien ha dejado claro que el objetivo final pasa por que haya parlamentarias y presidenciales.



Quiere "un acuerdo que solucione el conflicto" y ha apuntado que, mientras tanto, seguirá "en la calle". "No somos espectadores activos de un proceso", ha dicho Guaidó, en un mensaje publicado en las redes sociales y en el que ha vuelto a defender su "acuerdo de salvación nacional".



"Sé que, para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo", ha reconocido, para acto seguido apuntar que también quienes no quieren presentarse forman parte del mismo bando. "La unidad es un clamor de los venezolanos", ha apostillado.



La falta de unidad ha sido históricamente una de las debilidades de la oposición en Venezuela, que ha logrado en bloque sus principales éxitos. La falta de avances tangibles en el terreno político ha contribuido a generar nuevas grietas y líderes como Henrique Capriles se han distanciado públicamente de las tesis defendidas por Guaidó.



Las "garantías electorales" forman parte del memorando de entendimiento pactado entre la Plataforma Unitaria y los representantes del régimen de Maduro en las conversaciones que arrancan este viernes en México y que se prolongarán al menos hasta el lunes.