Una "heroica" Suecia da una "enorme zancada" hacia el Mundial, según la prensa

Copenhague, 3 sep (EFE).- "Heroica", "hazaña" y "noche sin igual" son algunos de los calificativos que usa este viernes la prensa sueca para referirse al triunfo anoche contra España en Estocolmo (2-1), que acerca a su selección a Catar 2022.

"Enorme zancada al Mundial", escribe Dagnes Nyheter, principal diario sueco, que destaca que pese a un comienzo "de pesadilla", por el gol de Carlos Soler, Suecia luchó con heroicidad y acabó firmando una victoria "imponente".

El otro gran rotativo nacional, Svenska Dagbladet, considera el triunfo de "sensación" y resalta que coloca a Suecia en una situación "de ensueño", con dos puntos más que España y un partido menos, como líder de grupo.

La televisión pública SVT califica el triunfo de "hazaña", y Radio de Suecia habla de "victoria soñada".

La joven "superpareja" de delanteros Isak-Kulusevski, que jugaron su tercer partido juntos, se lleva muchos de los focos. Y ambos jugadores se intercambiaron elogios.

"Él es bueno en todo, en combinar, es rápido, gana duelos de cabeza", afirma el jugador del Juventus. "Es muy inteligente, es fácil jugar con él. Creo que mostramos que somos muy rápidos a la contra. Ahí le hicimos daño a España", apostilla Isak.

El delantero de la Real Sociedad cree que su sociedad solo puede ir a mejor: "con más tiempo juntos vamos a mejorar aún más". Kulusevski cree que va a ser más y más "divertido" jugar con Isak.

Viktor Claesson, autor del gol del triunfo sueco, es otro de los destacados por los medios, que recuerdan que hace dos años, en un partido de clasificación para la Eurocopa en el Bernabéu, se rompió los ligamentos de la rodilla.

"Fue maravilloso, está claro. Fue especial volver. Han pasado tantas cosas desde entonces, pero personalmente lo siento como una pequeña revancha porque me lesioné contra España", afirma Claesson, quien cree que hay que prestar "atención total" al próximo partido frente a Grecia para aprovechar la situación ventajosa.

Aftonbladet y Expressen, los grandes tabloides suecos, resaltan en sus ediciones digitales un incidente ocurrido supuestamente al final del partido, cuando un aficionado español gritó algo desde la grada a Luis Enrique a irse y este le respondió con una "peineta".

"Cuando un aficionado le gritó que se fuera a casa, Luis Enrique se puso rojo y le hizo ese gesto con el dedo", relató la periodista del canal C More Frida Nordstrand, en un incidente no recogido por las cámaras, según recoge Expressen.

En la retransmisión del partido de TV4, los comentaristas destacaron el posible penalti sufrido por Ferran en la primera parte, que para el exinternacional Kim Källström no presenta dudas.

"Para mí es un penalti claro. Uno se pregunta cómo el VAR no ve esta jugada. Pero como sueco me alegro de que nos hayamos librado", dijo el exjugador del Lyon.