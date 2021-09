Tom Brusse, dispuesto a luchar por recuperar el amor de Melyssa Pinto

02-09-2021 Melyssa Pinto y Tom Brusse en 'La última cena'. MADRID, 3 (CHANCE) Boquiabiertos nos hemos quedado ante la última y sorprendente confesión de Tom Brusse. Y es que cuando todos pensábamos que entre él y Melyssa Pinto tan solo había un amor fraternal tras su paso por 'Supervivientes' - su reencuentro tras su polémica ruptura por la infidelidad del francés con Sandra Pica y en el que consiguieron construir una bonita amistad - ahora el empresario ha desvelado que todavía le sigue gustando su exnovia y que estaría dispuesto a luchar por recuperar su amor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



¡Sí, como lo oís! Después de asegurar en todas las entrevistas que ha concedido desde que regresó de Honduras que entre él y Melyssa hay una bonita amistad y un amor fraternal, pero que en ningún momento durante el reality se planteó nada más porque su amor estaba más que olvidado, Tom ha decidido desnudar sus verdaderos sentimientos en 'La última cena'; y lo ha hecho en presencia de la influencer que, alucinada, no daba crédito a las palabras de su exnovio.



Paz Padilla - que es única en poner a sus colaboradores e invitados en una tesitura complicada por sus preguntas directas y peliagudas - no dudaba en preguntar a Brusse si Melyssa le seguía gustando a pesar de que lo suyo se rompió por una infidelidad del francés con Sandra Pica. "Sí, está guapísima. Ella gusta a todo el mundo", ha confesado Tom visiblemente colorado.



Lejos de quedarse ahí la cosa y ante esta inesperada revelación, Paz ha preguntado si le gustaría luchar por recuperarla, momento en el que el concursante de realities ha abierto su corazón asegurando que "de momento no porque ella tiene una pareja. Está feliz y voy a respetar eso, pero el día que esté soltera a lo mejor volveré a luchar. En un futuro quien sabe".



Una declaración de intenciones a la que Melyssa ha asistido atónita - como todos los espectadores - y a la que ha reaccionado pidiendo respeto por su novio. "Tengo pareja, es lo que hay. Tom, tú me respetas y sabes que no se puede", ha respondido bastante angustiada y pidiendo, por favor, que se dejase de especular con una posible reconciliación con Tom cuando ella ha encontrado la felicidad y la estabilidad con un atractivo joven llamado Sergi Castro con quien mantiene una discreta relación al margen de los focos.