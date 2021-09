Tesla retrasa Cybertruck hasta fines de 2022, según Electrek

(Bloomberg) -- La camioneta Cybertruck de Tesla Inc. lleva un año de retraso, según informó el blog Electrek, citando comentarios del director ejecutivo, Elon Musk, realizados en una llamada con los empleados.

Se espera que la producción de la camioneta comience a fines de 2022 y la producción en masa no será hasta fines de 2023, informó Electrek, citando fuentes no identificadas que estaban en la llamada con Musk. El máximo ejecutivo dijo a los empleados que aumentar la producción será complicado por la cantidad de nueva tecnología que la empresa pondrá en la camioneta.

Tesla ha insinuado varias veces que su camioneta cuneiforme angular se retrasará. En abril, Musk dijo que tanto el Cybertruck como el Semi funcionarán con nuevas celdas de batería más grandes que la empresa está fabricando en una línea piloto en California. El director ejecutivo advirtió que la fabricación en serie de esas celdas parece estar a unos 12 a 18 meses de distancia. Tesla también actualizó recientemente su configurador en línea donde los clientes pueden reservar su camioneta para hacer referencia a la producción cerca de 2022 en lugar de a fines de este año.

Musk presentó el Cybertruck en noviembre de 2019. Una demostración del “vidrio blindado” supuestamente irrompible de la camioneta salió mal cuando el jefe de diseño de Tesla rompió las ventanas del lado del conductor del prototipo con una bola de metal.

