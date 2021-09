Suga anuncia intención de dimitir como primer ministro de Japón

(Bloomberg) -- El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció su intención de renunciar al cargo tras fracasar en su intento de controlar el aumento de coronavirus en el país, y dos exministros de Relaciones Exteriores son los principales candidatos para ocupar el cargo, semanas antes de las elecciones generales.

En un sorpresivo anuncio, Suga dijo a los periodistas el viernes que no podía hacer campaña para la reelección como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) este mes mientras luchaba contra el virus, poniendo fin a su mandato casi exactamente un año después de su inicio. Quien se convierta en el próximo líder del PLD tiene prácticamente asegurado el cargo de primer ministro debido al dominio del partido en el parlamento.

“Desde que me convertí en primer ministro hace un año, hacer frente al coronavirus ha sido el centro de mis esfuerzos”, dijo Suga, de 72 años, en un breve comunicado sin responder preguntas. “Luchar contra el virus y al mismo tiempo hacer campaña para las elecciones requeriría una gran cantidad de energía. Me di cuenta de que no podía hacer las dos cosas y debía elegir una”.

Las acciones japonesas subieron por la esperanza de que el próximo primer ministro esté a favor de expandir el estímulo económico, y al menos un aspirante al cargo de Suga —el exministro de Relaciones Exteriores Fumio Kishida, de 64 años— apoyó un mayor gasto para suavizar el impacto de la pandemia. El índice Topix subió 1,6%, cerrando en su nivel más alto desde 1991.

La renuncia de Suga amplió las especulaciones sobre posibles sustitutos. El zar de las vacunas, Taro Kono, exministro de Relaciones Exteriores de 58 años, planea presentarse a la presidencia del PLD, según informaron la emisora TBS y otros medios. Kono dijo a los periodistas que consultaría con sus colegas antes de tomar la decisión de presentarse.

Kono y Kishida tienen experiencia de primera mano en la negociación con Estados Unidos, el único aliado militar de Japón, y China, el mayor socio comercial del país. Suga accedió al cargo de primer ministro como un novato en la diplomacia, y, como tal, ofreció su apoyo al presidente Joe Biden mientras intentaba conseguir aliados para un frente común ante las amenazas de seguridad que plantea China.

Las encuestas de opinión pública también han mostrado apoyo a Shigeru Ishiba, 64 años, exministro de Defensa. La exministra de Asuntos Internos Sanae Takaichi también ha dicho que quiere postularse y ser la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra.

Si el PLD sigue el patrón, los candidatos potenciales probablemente pasarán los próximos días hablando con los jefes de las facciones poderosas dentro del partido, que tienen una gran influencia en la formación de un Gobierno.

Los índices de aprobación de Suga se desplomaron por su manejo de la peor ola de casos de virus en Japón hasta ahora, que coincidió con los Juegos Olímpicos de Tokio. En las últimas semanas, sufrió una serie de alarmantes reveses, incluida la derrota de uno de sus aliados el mes pasado en las elecciones a la alcaldía de Yokohama, la ciudad donde comenzó su carrera política.

“El actual primer ministro se está retirando porque creo que está harto de la presión excesiva de estos problemas relacionados con el corona”, dijo a Bloomberg Television Seijiro Takeshita, profesor de la Universidad de Shizuoka que se especializa en gestión empresarial internacional y gobernanza comparativa. “Van a ser unas elecciones muy coloridas porque creen que será una muy buena oportunidad para ellos tener el puesto de primer ministro”.

Suga decidió no buscar un nuevo mandato como líder después de que sus esfuerzos por remodelar el equipo ejecutivo del partido gobernante encontraran resistencia, informó Kyodo News, citando a una persona cercana a la oficina del primer ministro.

“Para ser honesto, estoy sorprendido”, dijo el secretario general del PLD, Toshihiro Nikai, a los periodistas el viernes temprano. “Pero creo que tomó esta decisión después de pensarlo profundamente”. Nikai, un poderoso agente de la trastienda, había sido incluido en la lista de personas que podrían perder su puesto, según informaron Kyodo y otros medios locales.

Suga asumió el cargo de primer ministro el 16 de septiembre de 2020, con la esperanza de evitar un regreso a los días de los líderes de puertas giratorias después de que su predecesor, Shinzo Abe, se convirtiera en el primer ministro con más años en el cargo de Japón. Pero los escándalos de corrupción, la lenta respuesta del covid y la oposición pública a la celebración de los Juegos Olímpicos le pasaron factura.

Abe, que sigue siendo legislador, dijo el viernes que su sucesor y exasesor principal había actuado “admirablemente”, informó la agencia Jiji Press.

