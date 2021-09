Súbitas inundaciones en Nueva York y alrededores dejan más de 40 muertos

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) MAMARONECK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS2 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Travelling de un hombre caminando hacia su taller mecánico sumergido por las inundaciones en Mamaroneck, New York2. Plano contrapicado de un hombre caminando hacia su taller mecánico sumergido por las inundaciones en Mamaroneck, New York3. Primer plano del interior del taller mecánico inundado4. Plano contrapicado de una calle inundada5. Primer plano de vehículos inundados6. Travelling de Jim Lanza frente a su oficina inundada7. Primer plano de agua cayendo de una tubería rota 8. SOUNDBITE 1 - Jim Lanza, residente de Nueva York (hombre, inglés, 21 seg.): "Es la primera vez que vengo desde anoche. El agua comenzó a subir alrededor de las 11. Para las 12:30 o la 1, ya tenía un nivel de más de un metro. En las siguientes dos horas, subió a más de 2 metros. Han pasado unas siete horas para que baje. " "This is the first time I've been in since last night. The water started to build up at about 11 o'clock (pm, ed). By 12:30 or one o'clock there was about four feet of water. And then in the next couple hours, it went up to about seven feet of water. And it's taken about seven hours to recede to now." 9. Plano contrapicado de vehículos en una calle inundada10. Primer plano de una bandera de Estados Unidos WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS2 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: DC POOL 11. Zoom in del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acercándose al micrófono para hablar sobre el huracán Ida 12. SOUNDBITE 2 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 21 seg.): "Los últimos días con el huracán Ida, los incendios forestales en el Oeste y las inundaciones sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey son otros recordatorios de que las tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Tenemos que actuar, debemos estar preparados." "The past few days of Hurricane Ida, and the wildfires in the West and the unprecedented flash floods in New York and New Jersey is yet another reminder that these extreme storms and the climate crisis are here. We need to do, we must be better prepared. We need to act." MAMARONECK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS2 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 13. Plano medio de una calle inundada14. Primer plano de un vehículo en una calle inundada15. Primer plano de un vehículo en una calle inundada16. Paneo de izquierda a derecha de un vehículo conduciendo en una calle inundada17. Plano medio de un vehículo conduciendo en una calle inundada