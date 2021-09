SIP: "El periodismo independiente en Cuba atraviesa su período más crítico"

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes que el periodismo independiente en Cuba "atraviesa su período más crítico en décadas". En la imagen una fotografía de archivo de una protesta para exigir la libertad de prensa y expresión. EFE

Miami, 3 sep (EFE).- El periodismo independiente en Cuba "atraviesa su período más crítico en décadas", advirtió este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al entregar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe con los resultados de su reciente "misión virtual" al país caribeño.

"El periodismo independiente de Cuba atraviesa su período más crítico en décadas; pero, al mismo tiempo, vive su momento de mayor conexión con el pueblo y la responsabilidad histórica de reflejar un proceso de participación ciudadana inédito desde el comienzo de la dictadura socialista", afirma la SIP en su informe, dado a conocer hoy.

Un mes después de que el pasado 11 julio se realizaran protestas masivas en la isla para reclamar "libertad", directivos de la SIP mantuvieron una ronda de reuniones virtuales con periodistas, intelectuales, artistas, youtubers, sacerdotes católicos y abogados que defienden a procesados por el régimen castrista.

Durante la "misión virtual", los directivos de la SIP recibieron denuncias de casos de violencia de género, abuso sexual por excesos en los registros policiales, detenciones en celdas sin privacidad hasta para higienizarse y violencia en línea.

Asimismo, hay denuncias de "hackeos" de cuentas y suplantación de identidad para realizar publicaciones en redes sociales que comprometen y eventualmente pueden dar lugar a denuncias penales, describe el informe.

En Cuba, puntualiza la entidad, la enorme mayoría de los medios son públicos, pero no difunden voces disonantes. Hay en ellos un "bombardeo quirúrgico a la libertad de expresión para asegurar el 'apartheid' político que realiza la tiranía", señaló una de las personas contactadas.

La mayoría de los interlocutores de la SIP en Cuba pidió anonimato, por razones de seguridad, detalla el organismo.

"El mundo mira a Cuba en algunos casos con un dejo romántico, en otros con cierto desdén o con el convencimiento de que nada se puede o nada conviene hacer", dijo en la presentación del informe Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, con sede en Miami (Florida).

De acuerdo con datos de la SIP, en la isla hay en la actualidad poco más de un centenar de periodistas no oficialistas, muchos de ellos jóvenes que intentan de ese modo expresar su reclamo contra el agobio de las presiones estatales.

El informe asegura que otras decenas salieron del país en los últimos tres años, tras sufrir fuertes presiones gubernamentales.

También, añade el documento, se calcula en una veintena las periodistas mujeres no oficialistas en todo el país.

A las periodistas que se cataloga como "CR" (contrarrevolucionarias), padecen además interrogatorios "que representan intromisiones en su vida privada y amenazas de quitarles la patria potestad sobre sus hijos", describe el informe.

El presidente de la entidad continental, Jorge Canahuati, destacó que esta fue una de las pocas misiones que, siempre en formato virtual, pudo concretar la SIP a Cuba desde la llegada del comunismo al poder, y la primera aprovechando las nuevas plataformas de video.

Canahuati consideró "imperioso que la comunidad internacional exija el respeto de derechos humanos fundamentales en la isla y respalde la valentía de los periodistas independientes que arriesgan cada día su libertad".

En la ceremonia de entrega del informe participaron el comisionado Stuardo Ralón, relator de la CIDH para Cuba; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; representantes del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y miembros de la SIP.