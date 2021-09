Sergio Gómez: “Kompany me transmitió la confianza que necesitaba”

Sergio Gómez (Badalona, Barcelona, 2000) no tiene reparos en reconocer, en una entrevista con EFE, que su etapa en el Borussia Dortmund tras marcharse del Barcelona fue "dura" porque no encontró "lo que buscaba". EFE/Óscar Maya

Madrid, 3 sep (EFE).- Sergio Gómez (Badalona, Barcelona, 2000) no tiene reparos en reconocer, en una entrevista con EFE, que su etapa en el Borussia Dortmund tras marcharse del Barcelona fue "dura" porque no encontró "lo que buscaba". Sin embargo, este verano Vincent Kompany, técnico del Anderlecht, le convenció mostrándole "la confianza que necesitaba" y puso rumbo a Bélgica a relanzar su carrera.

Y lo está haciendo en una posición nueva para él como es el lateral izquierdo. Los minutos de carrilero en el Huesca a las órdenes de Pacheta ya fueron un aviso y ahora es indiscutible en el 4-4-2 que propone el excentral del Manchester City. Nivel que le ha permitido volver a la selección española sub-21 casi dos años después.

Pregunta: Debutó con la sub-21 en noviembre de 2019. ¿Cómo lo vive?

Respuesta: En la concentración anterior no era mi generación, aunque hay compañeros aquí que estuvieron. Cambia todo el equipo y es la primera convocatoria donde nos juntamos todos con dos partidos muy importantes que tenemos que salir a ganar porque aquí no hay amistosos.

P: ¿Les mete más presión lo que han hecho las generaciones anteriores?

R: Presión no, tiene que ser motivación para nosotros. Tenemos que estar igual de motivados que ellos e intentar conseguir los objetivos que nos propongamos.

P: Luis de la Fuente siempre te ha seguido de cerca y confía en que su fichaje por el Anderlecht le de un salto de calidad. ¿Qué te transmite Luis?

R: Mucha confianza, y más viniendo aquí. Cuando estuve en Alemania me llamó para la sub-19 con una generación más. Me llevo muy bien con Luis y estoy muy contento de estar aquí. Darle las gracias a él por la convocatoria y tenemos que aprovechar todos los minutos cuando estemos aquí porque nunca sabes cuándo va a volver una convocatoria con la sub-21.

P: En enero de 2018 tomó una decisión valiente: salir de la cantera del Barcelona para ir al Dortmund. ¿Cómo ha cambiado desde entonces?

R: La etapa en el Dortmund fue dura, hay que ser sincero. No encontré lo que buscaba, pero me sirvió para mejorar en otros aspectos y ahora soy un jugador mucho más maduro. Ahora espero seguir creciendo como jugador en el Anderlecht.

P: ¿Por qué eligió el Anderlecht?

R: Tuve bastantes ofertas durante el verano, pero la llamada de Vincent (Kompany) fue clave. Él me llamó y estaba con muchas ganas de que yo fuera para allí. Esto me transmitió confianza, que era lo que necesitaba; que el entrenador me llamara y que me quisiera de verdad. En esa llamada lo vi. Tardé un poco en tomar la decisión y él seguía llamándome para convencerme (ríe). Tomé esa decisión y estoy muy contento.

P: ¿En esas llamadas ya le dijo que le veía como lateral izquierdo?

R: Sí que me lo comentó. Me habían visto en otras posiciones, pero acabé la temporada con Pacheta en el carril con el Huesca y los partidos que habían visto les había gustado mucho. A mí no me importaba, es una posición un poco más retrasada, pero muy bien. A mí me cuesta sobre todo defensivamente y él (Kompany) me está ayudando mucho porque él ha sido uno de los mejores centrales del mundo en su carrera.

P: Saúl reconoció que el principal motivo por el que se fue del Atlético de Madrid al Chelsea es por no jugar ni entrenar en su posición y hacerlo, también, en el lateral izquierdo. ¿Cómo están siendo estos primeros entrenamientos de adaptación?

R: Kompany me dice que no tengo que subir tanto, porque me gusta mucho atacar. Somos un equipo al que le gusta ir para arriba y a veces me tengo que controlar. Él está muy encima mío en los entrenamientos, en las charlas me corrige muchas cosas… poco a poco me estoy adaptando y encontrando muy bien.

P: Y ha jugado todos los partidos. Sergio Gómez y diez más.

R: Muy contento de haber podido jugar todos los partidos. Ahora a seguir. He pasado dos años por una etapa en la que no jugaba mucho y ahora que estoy jugando tengo que aprovechar todos los minutos, porque cuando no juegas sufres y se pasa mal. Ahora tienes que aprovechar porque así son las cosas y hay que jugar al máximo para que no te quiten el puesto.

P: ¿Qué impresiones tiene de la liga belga?

R: Me ha sorprendido para bien. Es una Liga muy competitiva en la que están saliendo muchos jugadores. El año pasado en el Anderlecht estaba Sambi (Lokonga), que se ha ido al Arsenal… muchas Ligas cogen jugadores de allí y está creciendo mucho.

P: ¿Cuál será la perla del futuro en salir del Anderlecht?

R: Hay muchos nombres, pero, por ejemplo, Yari (Verschaeren) o Anouar (Ait El Hadj) son jugadores jóvenes que llevan mucho tiempo en el primer equipo y que están empezando a dar el pasito ese. Creo que pronto los veremos en mejores clubes.

P: El Anderlecht ha pasado años difíciles las últimas temporadas sin jugar en Europa, cayendo en la última ronda previa de la Conference League, algo extraño en un clásico del fútbol belga. ¿Dónde ponen el objetivo para esta temporada?

R: El objetivo era clasificarnos para la Conference League este año, pero el equipo está muy bien. Hemos empezado bien y estamos yendo a más. Estoy bastante contento con el equipo que tenemos y este año en Liga y Copa, que son las competiciones que tenemos, podemos hacer un gran año.

