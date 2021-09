Sandra Pica desmiente una relación con Isaac Lobo

01-09-2021 Sandra Pica. MADRID, 3 (CHANCE) En medio de rumores que afirman que se convertirá en la nueva concursante de 'Secret Story', Sandra Pica continúa ultimando los flecos de la nueva vida que ha comenzado en Barcelona tras su ruptura con Tom Brusse. Centrada en sí misma y en recuperar la sonrisa después de confesar que está recibiendo ayuda psicológica por las duras críticas que ha sufrido en los últimos meses, hace unos días la tentadora de 'La isla de las tentaciones' nos sorprendía mostrándose de lo más cómplice y cercana con Isaac Torres, 'Lobo' en una fiesta celebrada en la ciudad condal, en la que parece que saltaron chispas entre ambos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En medio de rumores que afirman que se convertirá en la nueva concursante de 'Secret Story', Sandra Pica continúa ultimando los flecos de la nueva vida que ha comenzado en Barcelona tras su ruptura con Tom Brusse. Centrada en sí misma y en recuperar la sonrisa después de confesar que está recibiendo ayuda psicológica por las duras críticas que ha sufrido en los últimos meses, hace unos días la tentadora de 'La isla de las tentaciones' nos sorprendía mostrándose de lo más cómplice y cercana con Isaac Torres, 'Lobo' en una fiesta celebrada en la ciudad condal, en la que parece que saltaron chispas entre ambos.



El influencer, soltero después de romper - algo todavía no confirmado pero que todos dan por hecho - su noviazgo con Lucía durante su participación en 'La última tentación' (en la que la de Puerto Real podría haber caído de nuevo en los brazos de su ex, Manuel 'manita relajá') compartía a través de sus redes sociales el pasado fin de semana varias imágenes muy pero que muy cerquita de Sandra Pica, lo que rápidamente desató todos los rumores.



¿Hay algo más que una amistad entre dos de los tentadores más famosos de 'La isla de las tentaciones' después de que hayan fracasado sus relaciones con Tom Brusse y con Lucía? Por el momento, y según Sandra Pica, parece que no.



Muy molesta, la catalana desmiente tajantemente esta nueva ilusión, asegurando que "Isaac es mi amigo" y solo hay amistad entre ellos: "Solo amistad, nada más", deja claro. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!