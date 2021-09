𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 256.006 de interacciones entre sus fans.

• El poder del amor, lleno de la fe inquebrantable en DIOS 🙏🏽🙏🏽 aquí Salvador solo tenía 3 meses, hoy a sus 6 meses, es un guerrero poderoso, nuestro más grande Maestro😍😍 Foto: @hernanpuentes





• Jamás pensé que Salvador en la panza y Matías encima de mis piernas, me llevaran y me mostraran lo fuerte y poderosa que soy. Los amooooooooo, han sido la mejor decisión de mi vida, llegaron cada uno en el momento perfecto del tiempo de DIOS. Volvería a repetir la historia de estos dos amores míos, sin cambiarle NADA porque si no hubiera vivido lo que he logrado vivir, no sería hoy en día lo que he llegado a SER 🙏🏽😍 Esta familia cada día más fuerte, unida y poderosa ❤️‍🔥 Foto: @hernanpuentes M&H: @malejocangrejo





• Otra familia que AMO con el alma, han estado a mi lado siempre ❤️ @calzatodo GRACIAS. Aquí con Matías y sus tenis favoritos disponibles en @calzatodo no se los quita jajaja y me encontré en el carrete estas fotos tan DIVINAS de mi adorado @hernanpuentes con Salvador en la panza y la última ya con Salvador en la cuna mientras Mati y yo posábamos para mostrar mi nueva colección consciente con @calzatodo los blancos también son Carolina Cruz para @calzatodo ❤️





• Muy poco leo los comentarios en redes ya que son muchísimos, la gran mayoría Llenos de amor y bonita energía y eso lo agradezco en el alma. Otros cuantos llenos de IGNORANCIA, uno de esos que infortunadamente Lei decía: Por que tus embarazos han sido tan difíciles y traumáticos…Con esta foto y esta dicha de cara espero que te quede claro cómo ha sido mi maternidad, llena de Amor, Gratitud, Fe, Fuerza y VIDA 😍🙏🏽❤️‍🔥🥰 Foto/ @hernanpuentes M&H/ @malejocangrejo #TBT





Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.