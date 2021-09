Recuperación económica y social centra reunión de ministros de la CAN

Los cancilleres de Colombia Marta Lucía Ramírez (i), de Ecuador Mauricio Montalvo (c) y el Secretario General de la CAN Jorge Pedraza (d), participan hoy en la 49 Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 3 sep (EFE).- La recuperación económica y social ha sido el eje vertebrador de la 49 Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado de la Comunidad Andina (CAN), que inauguró la presidencia pro témpore de Ecuador.

En el marco del encuentro, que albergó la Cancillería ecuatoriana este viernes en Quito, figura un plan de trabajo que establece acciones e iniciativas que buscan la reactivación económica y social pospandemia, el fortalecimiento del relacionamiento externo y la promoción de la cercanía de la población en la Comunidad Andina.

La agenda de trabajo 2021-2022 fue presentada por el canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo, y el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado.

ECUADOR IMPULSARÁ UNA MAYOR VISIBILIDAD

Montalvo reiteró el compromiso de Ecuador con el proceso de integración andina y prometió durante la presidencia de turno del organismo dotarla de "mayor fortaleza, vigor, visibilidad y que esté siempre al servicio de los intereses de nuestros países y su gente".

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que asistió de forma presencial a la reunión, felicitó la "excelente" agenda de trabajo de Ecuador y expresó la voluntad de su país en posibilitar "una reactivación económica que produzca mucho más crecimiento, más empleos y mejor calidad de vida a los pueblos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia".

La CAN es una organización internacional constituida en 1969 con el propósito de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo común de los estados y pueblos andinos que la integran.

Ramírez resaltó de la agenda la importancia de "integrar mejor las cadenas de valor entre nuestros países" y pidió que la iniciativa ecuatoriana de mayor apertura a terceros países y bloques, "esté condicionada siempre a integrarnos más y mejor entre nosotros".

En ese sentido, advirtió que cualquier relacionamiento que emprenda la CAN con terceros "no vaya a afectar el comercio intrarregional andino" a la hora de exportar conjuntamente hacia otros bloques o mercados como el estadounidense, canadiense, comunitario o asiático.

En el encuentro, en el que participaron de forma virtual los representantes de Perú y Bolivia, intervino el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, quien propuso cooperación científica para hacer frente a la plaga de Fusarium, que ataca a las plantaciones de banano.

"Hemos sugerido que se pueda anticipar y acelerar esa propuesta con el Organismo de Energía Atómica para que podamos lograr una solución efectiva a través de la radiación de suelo", remarcó la canciller colombiana.

Otra de las propuestas de ese país fue la de fomentar la agroindustria y financiar de forma preferencial y apoyar con asistencia técnica a empresas propiedad de mujeres o integradas mayoritariamente por ellas en los países de la CAN.

Además analizaron el fortalecimiento de un tribunal de justicia andino, y el establecimiento de una cámara de arbitraje regional y repasaron la situación del propio sistema de integración.

INTEGRACIÓN Y COMPROMISO

"La integración requiere un gran compromiso de los Gobiernos, los primeros que tenemos que cumplir con las normas andinas", manifestó Ramírez.

Por su parte, el secretario de la CAN, Jorge Pedraza, valoró que las propuestas analizadas son "importantes y adecuadas al momento que vive el mundo", especialmente en cuanto que buscan reactivar la economía y una mejora social en la Comunidad.

En el ámbito de la seguridad vial se examinaron la posibilidad de emitir una placa y licencia de conducción única andina, la creación de un consejo andino de juventudes o una mayor armonización en temas energéticos.

Pedraza concluyó que el compromiso e "impulso permanente" de los Gobiernos, "nos ha convertido en los últimos años en el organismo más sólido de América Latina".