Ramón Calderón desvela cuál es su relación actual con Isabel Pantoja y cómo va su demanda contra Kiko Rivera

Centrado en la abogacía y con una vida de lo más discreta desde que abandonó la presidencia del Real Madrid, el nombre de Ramón Calderón volvía al primer plano mediático cuando Kiko Rivera lo acusaba en 'Cantora. La herencia envenenada' de haberse aliado con su madre, Isabel Pantoja, para la venta de una parte de Cantora, perjudicándole con ello en el reparto de la herencia de Paquirri, en el que el abogado ejerció como representante legal del Dj, tan solo un bebé cuando falleció su padre.



Una grave acusación que Ramón Calderón no tardó en negar, mostrando documentos que probaban que nada tuvo que ver en la venta de parte de Cantora en la década de los 90 y advirtiendo a Kiko que, de no pedir disculpas y retractarse en sus palabras, tomaría medidas legales en su contra. Algo que el músico no hizo, por lo que el abogado cumplió su amenaza y, hace unos meses, demandaba al hijo de Isabel Pantoja por injurias y por vulnerar sus derecho al honor con sus duras declaraciones en un programa de televisión que tuvo millones de espectadores.



Ahora, y cuando el juicio entre Kiko y Calderón está a punto de celebrarse, el abogado ha reaparecido en un estreno teatral y, amablemente, ha evitado pronunciarse sobre las medidas legales que tomó contra el hijo de Paquirri. "Eso es una cuestión personal", ha señalado, sin aclarar cuando se verán las caras ni qué es lo que pide exactamente al Dj.



Sobre lo que no ha tenido problema en hablar, sin embargo, ha sido sobre Isabel Pantoja. "Fue muy amiga mía como mujer de un gran amigo, Paco. Ahí establecí yo la amistad durante algunos años, hace mucho, muchísimo que no la veo y veo que está bien afortunadamente", afirma, desvelando que a pesar de que ya no tienen relación "le deseo todo lo mejor".



"Ella es una grandísima artista, lo ha demostrado con los discos que ha grabado y con las giras que hizo en su momento, la aparición en el Teatro Real cuando allí estuvimos todos ayudándola y apoyándola, la verdad es que ahora parece que las cosas no funcionan bien pero bueno, siempre hay tiempo de recuperar", mantiene Calderón, confiado en que Pantoja podrá reflotar su carrera musical.



Sin profundizar en el enfrentamiento que la tonadillera mantiene con Kiko, el abogado imagina que "mucha alegría no le producirá ver lo que ocurre con su hijo", asegurando como amigo de Paquirri que fue que "no le hubera gustado, como a cualquier padre que ve que su mujer y su hijo están en la situación en la que están". "No tengo ni idea de la venta de Cantora", concluye.



