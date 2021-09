Preocupa a UEFA plan de FIFA de tener un Mundial cada 2 años

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo tener “preocupaciones graves” sobre los planes de la FIFA para organizar la Copa del Mundo cada dos años.

Asimismo, Ceferin se dijo asombrado por el hecho de que el presidente del órgano rector del fútbol en el orbe Gianni Infantino no lo haya consultado al respecto, de acuerdo con correspondencia obtenida el viernes por The Associated Press.

En respuesta a una carta del director ejecutivo de la red independiente de aficionados Football Supporters Europe, Ronan Evain, Ceferin respaldó las preocupaciones “extremadamente válidas e importantes” mostradas por el grupo sobre el daño que podría causar a los torneos nacionales y regionales el multiplicar por dos la frecuencia de los Mundiales.

El plan de Infantino para transformar el calendario internacional a fin de que los Mundiales de hombres y mujeres se alternen anualmente está generando un nuevo roce con la UEFA en un momento en que el impacto financiero de la pandemia de coronavirus puede sentirse en el fútbol en todo el mundo.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales también tienen dudas serias y preocupaciones graves en torno a los reportes de los planes de la FIFA”, escribió Ceferin a Evain en la carta vista por la AP.

El proyecto surgió por primera vez en mayo, cuando la Federación de Fútbol de Arabia Saudí propuso nominalmente en el Congreso de la FIFA que el organismo explore la realización de Copas del Mundo bianuales de hombres y mujeres —pese a que ese país no cuenta con una selección femenina de fútbol para torneos internacionales.

Los saudíes ha surgido como uno de los aliados más cercanos de Infantino, quien ha visitado al menos dos veces este año al príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Aunque la FIFA afirma que está en una fase de consultas, Infantino ha encomendado a Arsene Wenger la defensa de los argumentos a favor del torneo bienal. El exentrenador del Arsenal es ahora jefe de desarrollo global del fútbol en la FIFA y, en tal carácter, está defendiendo algunos proyectos que chocarían con los que respaldaba durante su carrera como técnico.

Cuando dirigía a los Gunners, Wenger se quejaba de que la Copa Africana de Naciones se llevaba a cabo cada dos años. Lamentaba que ese torneo continental interfiriera con las temporadas de liga en Europa.

“Desde hace años les hemos pedido organizar esta copa al menos cada cuatro años y durante el verano”, dijo Wenger en 2005. “Pero es cada dos años y durante el invierno. No sé por qué”.

En 2012, Wenger reiteró: “Preferiría hacer planes sin una Copa Africana de Naciones cada dos años”.

La AP buscó durante el último par de semanas nuevos comentarios de la FIFA sobre la propuesta de realizar el Mundial cada dos años. Sin embargo, el organismo no facilitó entrevistas con algún dirigente.