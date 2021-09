Portaltic.-Twitter prepara una función que archive automáticamente los tuits antiguos

MADRID, 3 (Portaltic/EP)



Twitter trabaja actualmente en el desarrollo de una nueva herramienta de privacidad que permita a los usuarios de su red social archivar automáticamente las publicaciones antiguas de sus cuentas para que el resto de personas no pueda verlas.



La plataforma está preparando una serie de actualizaciones conocidas como de 'privacidad social', para que los usuarios puedan controlar mejor su reputación y su identidad, como ha informado la compañía estadounidense a Bloomberg.



Estas medidas incluyen ocultar información de las cuentas como la lista de cuentas que le siguen, los tuits marcados con 'me gusta' y si la cuenta es pública o privada.



Para ello, la compañía prepara una serie de herramientas entre las que se encuentra una función para editar la lista de seguidores que comenzará a probar este mes y otra para ocultar los tuits marcados con 'me gusta'.



No obstante, la principal novedad en desarrollo es una herramienta para archivar los tuits antiguos de una cuenta, de manera que, pasado un tiempo determinado que el usuario puede elegir, automáticamente dejan de estar visibles.



Twitter estudia dar cuatro rangos de tiempo a los usuarios para que sus tuits se archiven automáticamente: 30, 60 o días, o bien después de un año. Por el momento la herramienta está en fase de concepto.



Asimismo, Twitter planea comenzar a recordar a los usuarios que revisen la configuración de privacidad de sus cuentas -si son privadas o públicas- con notificaciones que empezará a enviar en septiembre.



Otra novedad es que los usuarios de la red social cuenten con la posibilidad de eliminarse a sí mismos de una conversación pública, aunque no hayan sido quienes enviaron el tuit original. Esta función se probará antes del final de 2021.