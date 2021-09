Paraguay.- Argentina reclama que se esclarezca la muerte de dos niñas en una operación contra la guerrilla en Paraguay

06-09-2020 Militares de Paraguay POLITICA SUDAMÉRICA PARAGUAY MINISTERIO DE DEFENSA DE PARAGUAY



Buenos Aires critica la negativa de Paraguay para el acceso de técnicos argentinos en la investigación



Asunción acusa a Argentina de no responder a sus propuestas en el marco del caso



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Argentina ha lamentado que Paraguay no haya esclarecido la muerte de dos niñas argentinas en una operación militar contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y ha reclamado que se realicen las "gestiones necesarias" para investigar los hechos.



A un año de la muerte de las menores, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de once años e hijas de dos líderes del grupo guerrillero, la cartera ha emitido este jueves un comunicado en el que ha recalcado que ha manifestado al Gobierno de Paraguay "en numerosas oportunidades" su "profunda preocupación" por el caso y que no se haya avanzado en la investigación.



Así, ha vuelto a solicitar que "en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral de los países", se investiguen los hechos para "sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas".



"Nuestro país ha solicitado al Gobierno paraguayo que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente", ha apuntado.



La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay planteó también el acceso de los técnicos forenses argentinos para colaborar en la investigación, si bien la solicitud fue rechazada por las autoridades paraguayas, según recoge el periódico local 'ABC'.



Por último, ha subrayado que el Gobierno argentino ha manifestado su intención de acompañar con un 'amicus curiae' la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, "con el fin de solicitar una investigación independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas".



De igual manera, el Ministerio de Exteriores espera que ello permita "verificar el proceder posterior adoptado por las agencias del Estado paraguayo y las responsabilidades que le caben a cada una de ellas en el marco de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño".



PARAGUAY RESPONDE



Ante el comunicado de Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay ha dicho que las autoridades argentinas no han respondido a las propuestas de colaboración para esclarecer el caso de la muerte de las menores.



"Desde el año 2020, la República de Paraguay, en el marco de la permanente y estrecha relación con la República Argentina, ha realizado propuestas concretas y expresado su disposición para compartir información relacionada a los diversos procesos de investigación actualmente en curso, los cuales se encuentran dentro de los plazos procesales que dictan las normas internas", ha asegurado.



Asimismo, ha añadido que las autoridades paraguayas han propuesto presentar las evidencias sobre los procedimientos del operativo militar del 2 de septiembre de 2020 y sobre otras investigaciones conexas relativas a las prácticas del grupo EPP, relacionadas con "la utilización de niños y adolescentes en su organización criminal".



Por otra parte, ha informado de que Paraguay ha solicitado por los "canales pertinentes" la cooperación necesaria para obtener muestras de AND, a fin de "determinar la filiación real de las niñas Villalba y para profundizar la investigación sobre la inscripción de éstas y de otros niños, presumiblemente paraguayos, como de nacionalidad argentina".



"Hasta la fecha, estas iniciativas y solicitudes presentadas continúan sin respuesta por parte de las autoridades argentinas", ha criticado Exteriores, para agregar que Paraguay ha dado respuesta de forma "acabada, diligente y oportuna" a los órganos y mecanismos de promoción y protección de los Derechos Humanos que solicitaron información sobre el caso.



"La República del Paraguay cuenta con un sistema penal garantista, que en base a disposiciones legales vigentes, permite a las partes en un proceso y a sus representantes legales el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales del mismo. El Gobierno paraguayo renueva su disposición de propiciar la cooperación en este ámbito", ha defendido.



Por último, el Ministerio de Exteriores ha reiterado su rechazo a las circunstancias en que ambas niñas murieron y ha condenado "de la manera más enérgica" la "práctica nefasta del grupo criminal EPP de incorporar y adiestrar en su organización a niños y adolescentes, mujeres y varones, para participar en actividades ilícitas".