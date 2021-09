Pacheta: "Si no estamos concentrados y nos relajamos nos darán en las orejas"

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', comparece en rueda de prensa, este viernes. EFE/ R. García

Valladolid, 03 sep (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, José Rojo Martín "Pacheta", ha asegurado este viernes en rueda de prensa, sobre el favoritismo de su equipo al ascenso y el partido de este domingo ante el Burgos, que no puede llegar la relajación, aunque ha agregado que si llega, en algún momento, el responsable será él.

"Si no estamos concentrados, nos van a dar en las orejas", indicó0 el técnico, que se mostró satisfecho con los fichajes. "Estoy muy contento con las altas y, además, de los cinco fichajes, cuatro tienen menos de 23 años y vienen con muchísimo hambre, así que estoy encantado con la plantilla que tengo y el esfuerzo del club por retener a futbolistas importantes, considero que tenemos un equipo potente".

Sobre el partido de este domingo en Burgos ha asegurado que van a viajar todos los jugadores que estén disponibles, incluidos Sergio León y Diogo Queirós, los últimos fichajes en llegar.

"Tienen que adaptarse al equipo y vamos a ver cómo va el partido, pero en general veo a toda la gente muy concentrada", ha agregado.

Centrado en este partido ante el Burgos CF, Pacheta, burgalés de nacimiento, ha dicho que se trata de un partido "muy bonito, de los que gustan, me hace ilusión y sobre todo porque hay público en las gradas".

En cuanto al rival, ha avisado que en Segunda División "no hay grandes diferencias, tenemos que estar muy activados y preparados, no puede ser que caigamos en la confianza o la relajación en ningún momento".

Analizando las calidades del rival ha subrayado: "Cuando asciendes vienes con una dinámica ganadora, pero generalmente la adaptación a Segunda suele ser dura. Tienen jugadores con experiencia en la categoría, desequilibrantes, con los que tienes que tener muchísimo cuidado, son listos y duros".

"Además, su afición le va a empujar y tienen muchas alternativas", manifestó Pacheta, quien agregó, en este sentido: "Han tirado muchísimo a puerta y no han tenido precisión, pero cuando la cojan, tirando tantas veces, tienen más posibilidades de ganar".

Por último, sobre la lesión de Pablo Hervías, ha subrayado que tenía para dos meses y medio, al principio su recuperación fue muy bien y después ha tenido alguna recaída por molestias aunque "va avanzando".

En este contexto, ha precisado que cuando Hervías regrese de su lesión y venga el nuevo fichaje, el ecuatoriano Gonzalo Plata, ambos extremos, se plantea un posible cambio de formación y jugar con extremos natos. EFE

