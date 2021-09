Martino opina que el triunfo sobre Jamaica ayuda a México a recuperar la confianza

EFE/Jose Mendez

México 2 sep (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, aseguró este jueves que el triunfo de su equipo por 2-1 sobre Jamaica ayuda a los mexicanos a recuperar confianza tras perder la final de la Copa Oro.

"Los partidos de eliminatoria son complejos, todos se sufren y hoy hemos ganado bien a pesar de encontrar el gol en la última jugada. Dimos un buen paso en la eliminatoria sobre todo para recuperar la confianza", explicó tras derrotar a los jamaicanos en el inicio de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Catar 2021.

México obtuvo la victoria ante Jamaica con un gol al minuto 89 de Henry Martín. Los dirigidos por Martino dominaron el duelo ante los caribeños, pero carecieron de puntería para definir desde antes el partido.

"En el último año manejamos mucho tiempo los partidos, tenemos situaciones de gol, algunas demasiado claras, pero no tenemos contundencia. Hay que seguir insistiendo en la definición", añadió el argentino.

Para mejorar en la definición, Martino no descartó probar en la segunda jornada de las eliminatorias ante Costa Rica con dos centro delanteros desde el inicio.

"Pocas veces vi situaciones como las del partido de hoy que se dan situaciones tan claras. Debemos seguir entrenando, buscando, saber que el premio puede llegar como hoy", expresó.

Ganar este jueves le permitió a México tomar el liderato de las eliminatorias de la Concacaf con tres puntos ya que fueron el único equipo que logró la victoria.

Con la confianza, el estratega sudamericano aseguró que México saldrá a buscar los tres puntos cuando visiten este domingo a Costa Rica en la segunda fecha de las eliminatorias.

"Iremos por él triunfos porque es la forma en que nosotros entendemos que debe jugar el equipo y la propuesta que tiene, es lo que intentamos hacer, a veces mejor que otras. Aunque jugamos de visitantes, no tenemos motivos para modificar la forma y el deseo del equipo de salir a buscar el partido", finalizó

El estratega estará ausente en el banquillo este domingo ante Costa Rica y el miércoles contra Panamá porque este viernes se someterá a una cirugía de desprendimiento de retina.