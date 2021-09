Lola Herrera, muy discreta, evita comentar las declaraciones de Concha Velasco sobre sus problemas económicos

17-04-2017 Lola Herrera. MADRID, 3 (CHANCE) Concha Velasco se convertía en noticia hace unos días al hablar, de un modo desgarrador, de las dificultades económicas que está atravesando en la actualidad. Afectada por el parón obligado a causa de la pandemia, 'la chica yeyé' confesaba que la falta de ingresos le había obligado a vender algunos objetos personales, como una cubertería, para poder pagar en la farmacia, dejando a todos completamente impactados con estas duras declaraciones. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Concha Velasco se convertía en noticia hace unos días al hablar, de un modo desgarrador, de las dificultades económicas que está atravesando en la actualidad. Afectada por el parón obligado a causa de la pandemia, 'la chica yeyé' confesaba que la falta de ingresos le había obligado a vender algunos objetos personales, como una cubertería, para poder pagar en la farmacia, dejando a todos completamente impactados con estas duras declaraciones.



Unas palabras que rápidamente eran matizadas por su hijo Manuel Velasco que, rompiendo con su habitual discreción, aseguraba en diferentes entrevistas que su madre no tenía ningún tipo de dificultad económica, ya que además de seguir al pie del cañón en el teatro y en televisión contaba con una buena pensión fruto de todos sus años de trabajo. Quitando hierro a las declaraciones de la actriz, el escritor pedía respeto para ella y confesaba que quizás había llegado el momento de su retirada, ya que no quería que se recordase a su madre por alguna 'burrada' en alguna entrevista en lugar de por su impresionante carrera en el mundo de la interpretación.



Ahora, otra de las grandes de la escena española, Lola Herrera, incansable al pie del cañón a sus 86 años con 'Cinco horas con Mario' - que representa en el Teatro de Bellas Artes hasta el próximo 26 de noviembre - sale al paso de las declaraciones de su gran amiga y, muy discreta, evita pronunciarse sobre los presuntos problemas económicos de la vallisoletana y niega haber hablado con ella tras la polémica. "He estado fuera, de vacaciones. He venido y me he incorporado a los ensayos y no he hablado con ella", confiesa.



"La llamaré, pero es que también luego se habla mucho... salen noticias...", señala, dejando entrever que no cree que Concha hablase en tales términos de sus dificultades económicas en la actualidad.