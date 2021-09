LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 3 de septiembre de 2021

PRIMERA PLANA

AMN-GEN MÉXICO-VENEZUELA DIÁLOGOS

CIUDAD DE MÉXICO - Los delegados del gobierno y la oposición venezolana inician en la capital mexicana las primeras deliberaciones del proceso de diálogo que tendrá entre los temas claves la definición de las condiciones electorales y el levantamiento de las sanciones económicas. Por Fabiola Sánchez. 840 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-VACUNA-EUROPA

BRUSELAS - La Unión Europea y la empresa farmacéutica AstraZeneca llegan a un acuerdo para poner fin a la disputa legal sobre la lentitud en los envíos de vacunas de la compañía anglo-sueca. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO-

Con:

-CORONAVIRUS-ONU CALIDAD DEL AIRE: ONU ve leves mejoras en calidad del aire por confinamientos.

AMN-CLI EEUU-TORMENTAS-ATLÁNTICO

SIN PROCEDENCIA - El noreste de Estados Unidos se despierta aturdido y de luto. Sus habitantes recogen los destrozos causados por el huracán Ida. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-HURACÁN-VIÑETAS: Viñetas de escapes milagrosos y trágicas demoras durante el huracán Ida.

ASI-GEN AFGANISTÁN

KABUL - Decenas de manifestantes se congregan frente al palacio presidencial en Kabul para exigir al nuevo liderazgo talibán que defienda los derechos de las mujeres logrados bajo patrocinio occidental. Piden que las incluyan en su próximo gobierno. Por Kathy Gannon. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AFGANISTÁN-EUROPA: La UE fija condiciones para relaciones con el Talibán.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN EL SALVADOR-DESPUÉS DEL DILUVIO

SAN SALVADOR - La temporada de huracanes en el Atlántico de 2020, una de las peores en América Central, arrasó con hogares y cultivos y desplazó a más de medio millón de personas. En El Salvador, un presidente populista vio una oportunidad donde la tragedia golpeó. Después de una tormenta tropical en octubre, el presidente Nayib Bukele actuó rápidamente para demostrar que podía entregar a cientos de familias que quedaron en ruinas un programa que seguramente sería apreciado por sus compatriotas. Pero se olvidó de preguntarle a la gente qué necesitaba. Su respuesta se vio empañada por la política, la falta de respeto por el estado de derecho y la falta de comprensión de problemas complejos. Por Alberto Arce. 2.412 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-ECUATORIANOS

NUEVA YORK - Una extraordinaria ola de ecuatorianos huye hacia Estados Unidos. Éstos han superado a los salvadoreños como la cuarta mayor nacionalidad que llega a la frontera sur estadounidense de forma irregular, después de los mexicanos, guatemaltecos y hondureños. Mientras que es difícil descifrar sus motivos, el impacto económico del COVID-19 y la política migratoria de México explican parcialmente el por qué de su masiva llegada. Por Claudia Torrens. 1.320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana en las redes sociales se dijo falsamente que México había anunciado su salida de la OEA, que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había prometido derrocar al presidente de Guatemala; que una fotografía mostraba los féretros de 13 soldados estadounidenses que fallecieron en un atentado en Afganistán y que otra mostraba a soldados llorando por sus compañeros caídos ese ataque. También se dijo incorrectamente que algunas fotos mostraban explosiones de gas ligadas al programa de gobierno mexicano. Pero ninguna de estas afirmaciones es real. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.731 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-SENADO REFERENDO

CIUDAD DE MÉXICO - El Senado de México abre el camino para que en marzo del próximo año se realice un referendo revocatorio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con la aprobación de la ley y la pregunta que se hará en la consulta. 475 palabras. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2021. 73 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

REP-GEN EEUU-ABORTO-ESTADOS

SIOUX FALLS, Dakota del Sur - Estados republicanos que han aprobado restricciones al aborto cada vez más duras sólo para que sean bloqueadas por los tribunales federales encuentran un nuevo modelo a seguir en una ley de Texas redactada de manera inusual que representa la restricción de mayor alcance a los abortos en Estados Unidos en casi medio siglo. Por Stephen Groves. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AP EXPLICA-EEUU-ABORTO: Lo que hay que saber de ley de aborto de Texas.

AMN-GEN EEUU-EXCARDENAL-ABUSOS

DEDHAM, Massachusetts - El excardenal católico Theodore McCarrick, el otrora poderoso prelado estadounidense expulsado del sacerdocio, se declara inocente de atacar sexualmente a un chico de 16 años durante una boda hace casi 50 años. Por Alanna Durkin Richer. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

OCE-GEN NUEVA ZELANDA-ATAQUE

WELLINGTON, Nueva Zelanda - La policía de Nueva Zelanda mata a disparos a un extremista violento que entró a un supermercado y apuñaló e hirió a seis compradores. Por Nick Perry. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL ALEMANIA-ELECCIONES

BERLÍN - Retrasado en las encuestas, el candidato de la centroderechista Unión Demócrata Cristiana a suceder a Angela Merkel como canciller en las próximas elecciones alemanas designa a ocho expertos para asesorarlo sobre asuntos de máximo interés para los votantes, como el cambio climático, la educación, la seguridad y las prestaciones familiares. Por Geir Moulson y Frank Jordans. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT SUDAMERICA-PANORAMA

BUENOS AIRES - Argentina y Brasil continúan como protagonistas estelares de la eliminatoria sudamericana en la que no aparece rival que les plante cara en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Ambos invictos en la eliminatoria, medirán fuerzas el domingo en clásico que reeditará final de la última Copa América. La jornada también fue productiva para Ecuador, dejó conformes a Uruguay y Colombia, mientras que Chile, Paraguay y Perú quedaron malheridos. Por Débora Rey. 744 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-AUT F1-GP HOLANDA

ZANDVOORT, Holanda - El auto Mercedes del campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, sufre una avería durante la segunda sesión de práctica para el Gran Premio de Holanda, al tiempo que la dupla de Ferrari conformada por Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. hace el 1-2, con el monegasco de 23 años al frente. Por Jerome Pugmire. 576 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN VENECIA-DUNE

VENECIA - La adaptación de Denis Villeneuve de “Dune” siempre se concibió como dos películas. Pero incluso si no hubiera una secuela, ya es un “sueño” hecho realidad para el director canadiense y Timothée Chalamet, su protagonista. Chalamet, Villeneuve, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin y Javier Bardem conversaron sobre la película antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. Por Lindsey Bahr. 929 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS IMAGINE DRAGONS

NUEVA YORK - La nueva portada del álbum de Imagine Dragons muestra a un hombre cayendo en el espacio, siendo jalado suavemente por la gravedad. En el interior se oye el sonido de un hombre lidiando con su propia caída. El cantante y principal compositor de la banda, Dan Reynolds, vierte su dolor y lucha con la sobriedad en el cruda, confesional y abrasador “Mercury - Act 1”. Por Mark Kennedy. 750 palabras. AP Foto.

ESP-ART GBRETAÑA-BANKSY

LONDRES - Una obra de Banksy que se autodestruyó justo después de venderse por 1,4 millones de dólares en subasta estará de nuevo a la venta, a varias veces el precio anterior. Sotheby’s dice que “Love is in the Bin”, antes conocida como “Girl With Balloon”, volverá a subastarse el 14 de octubre con un precio estimado en 5,5 a 8,3 millones de dólares. Por Jill Lawless. 364 palabras. AP Foto. ENVIADO.

